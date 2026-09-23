Defesa

“Temos que integrar meios robotizados na Marinha para controlar o nosso espaço marítimo”premium

Das novas fragatas aos sistemas autónomos, a Marinha está a definir as tecnologias que poderão reforçar as suas capacidades nos próximos anos, com a indústria portuguesa no centro da estratégia.

A Marinha Portuguesa está a acelerar a incorporação de novas tecnologias para responder a um espaço marítimo cada vez mais difícil de controlar apenas com meios convencionais. É esse um dos principais objetivos do REPMUS, exercício internacional de experimentação que reúne em Portugal mais de 30 marinhas aliadas, empresas, universidades e centros de investigação para testar e validar sistemas não tripulados e outras tecnologias emergentes.

“Temos que incorporar urgentemente novas tecnologias, muitas delas tecnologias emergentes e disruptivas. Queremos continuar a evoluir para preencher outros espaços debaixo de água e cada vez mais profundos, à superfície cada vez…

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Há 25 empresas nacionais a testar tecnologia com a Marinha

Ana Marcela,

Considerado o maior exercício de experimentação robótica e de veículos não tripulados do mundo, o REPMUS atraiu nesta edição um total de 130 empresas de várias nacionalidades.

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