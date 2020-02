A Sport TV cedeu os direitos de 22 jogos do Euro 2020 à TVI, revela Nuno Ferreira Pires. Vai haver uma estratégia editorial concertada dos dois canais, mas a Sport TV vai ter canal 100% dedicado.

A Sport TV cedeu os direitos de 22 jogos do Euro2020 à TVI de um total de 51 jogos naquela competição e, em entrevista por escrito ao ECO, Nuno Ferreira Pires explica o acordo e o que é que canal de desporto vai fazer durante o Europeu. “Durante a competição teremos a cobertura mais alargada de sempre com um canal dedicado a 100% ao evento e informação a todo o momento na Sport TV+”, revela o presidente executivo da Sport TV. E sobre o preço da mensalidade para aquele período, mantém tudo em aberto: “Esse é sempre um segredo bem guardado até ao dia D…”.

Qual foi o valor do negócio assinado com a TVI para a cedência de transmissão de 22 jogos, desde logo os de Portugal?

O valor da cedência dos direitos à TVI está abrangido por um acordo de confidencialidade entre as partes.

A venda do Euro 2020 à TVI foi decidida com base no preço oferecido ou foram tidos em conta outros critérios?

Para além do valor oferecido foram com certeza, e aliás como sempre em negócios e parcerias desta magnitude, considerados:

Para além das condições de mercado e do particular interesse da competição em Portugal atualmente detentora do título que são parte integrante dos fortes critérios para a nossa aceitação dos valores oferecidos, foi anda analisada a capacidade de tratamento deste tipo de eventos que a TVI já demonstrou no passado, assim como a possibilidade de cooperação editorial em que ambas as partes vão aproveitar todas as sinergias possíveis.

O Acordo pressupõe a transmissão de 22 jogos do Euro 2020 em canal aberto. O que determinou este número de jogos?

Este número de jogos foi o que a Sport TV em conjunto com a UEFA consideraram aceitável para garantirmos que o Euro 2020 chega de facto a toda a população. Com a seleção nacional a defender o titulo de campeã da Europa, era importante que a competição, em concreto os jogos de Portugal, pudessem ser vistos pelo maior número possível de pessoas.

Está previsto neste acordo algum tipo de parceria entre a Sport TV e a TVI para o Euro 2020?

Haverá uma parceria muito alargada em diversos domínios. Desde logo na partilha de meios que permitirá que ambas as partes possam entregar mais e melhores conteúdos e também uma parceria editorial que trará inovação.

Acima de tudo partilhamos o mesmo objetivo, permitir ao Euro 2020 ganhar uma escala nunca antes vista em Portugal e permitir o acesso democratizado aos portugueses dos Jogos da Seleção Nacional. E para que isso aconteça faremos, em equipa, tudo o que estiver ao nosso alcance.

Qual é a estratégia da Sport TV para o Euro 2020? Que diferenciação poderá levar aos seus espectadores, desde logo em relação à TVI?

A Sport TV manterá a totalidade da transmissão dos 51 jogos do Euro 2020, mantendo aliás o seu slogan histórico “TODO O EURO SÓ NA SPORT TV”, e iniciará em breve a operação “100 Dias para o EURO”, onde os portugueses poderão acompanhar tanto na SPORT TV+, canal do pacote básico dos operadores, bem como nos seus 5 canais Premium, toda a preparação para a fase final. Durante a competição teremos a cobertura mais alargada de sempre com um canal dedicado a 100% ao evento, o Sport TV1, e informação a todo o momento na Sport TV+.

A operação Euro 2020 na Sport TV paga-se?

Esta que será a 16ª edição do Campeonato Europeu de Futebol, que assinala ao mesmo tempo a comemoração dos 60 anos desta competição, será efetivamente muito exigente a todos os níveis, tanto em consumo de recursos humanos como financeiros.

O facto de acontecer em 12 cidades diferentes, em que todas as cidades irão receber três partidas da fase de grupos, mais uma partida eliminatória (à exceção de Londres, que receberá ainda, também, as finais) torna-a uma das operações mais complexas e exigentes de sempre e daremos aos Portugueses um Euro 2020 de sonho, como nunca antes visto, e num contexto muito especial: “não deixar que nada nem ninguém leve a taça que em 2016 foi nossa, e todos acreditamos que o titulo em 2020 permanecerá nosso”.

Dito isto, estamos certos que o nível de subscrições nesse mês aumentará ainda mais do que aquilo que em anos anteriores aumentou, pois todos nós, os Portugueses, estaremos nesse mês de olhos postos nesta competição.

A Sport TV vai lançar alguma campanha promocional de captação de clientes no âmbito do Euro 2020? Ou, pelo contrário, admite aumentar preços para esse período?

Esse é sempre um segredo bem guardado até ao dia D… Mas como disse antes, a nossa estratégia é precisamente dar maior escala ao Euro, e como saberão a Sport TV não tem como histórico aumentar preços em meses de Euro, Mundial ou competições equivalentes. Tudo o que faremos será sempre para ajudar os Portugueses a verem mais, e melhor, e nunca o contrário.