Na primeira entrevista após 14 meses no cargo, Vítor Caldeirinha, presidente dos Portos de Lisboa e Setúbal, fala nas obras e procedimentos concursais a serem iniciadas na frente ribeirinha do Tejo.
Com troços relevantes da frente de rio à sua responsabilidade, o porto de Lisboa prepara a requalificação em Santa Apolónia, onde a terceira travessia do Tejo vai ter um pilar, nos terminais de cruzeiros e nas gares de Alcântara e Rocha do Conde de Óbidos.
Vítor Caldeirinha, presidente dos Portos de Lisboa e Setúbal há 14 meses, dá ao ECO/Local Online a sua primeira grande entrevista e conta os planos que incluem aumento da competitividade, novas concessões…
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