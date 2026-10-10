Com troços relevantes da frente de rio à sua responsabilidade, o porto de Lisboa prepara a requalificação em Santa Apolónia, onde a terceira travessia do Tejo vai ter um pilar, nos terminais de cruzeiros e nas gares de Alcântara e Rocha do Conde de Óbidos.

Vítor Caldeirinha, presidente dos Portos de Lisboa e Setúbal há 14 meses, dá ao ECO/Local Online a sua primeira grande entrevista e conta os planos que incluem aumento da competitividade, novas concessões…