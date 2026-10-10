Infraestruturas

“Terminal de Lisboa já está no limite na época de cruzeiros”premium

Na primeira entrevista após 14 meses no cargo, Vítor Caldeirinha, presidente dos Portos de Lisboa e Setúbal, fala nas obras e procedimentos concursais a serem iniciadas na frente ribeirinha do Tejo.

Com troços relevantes da frente de rio à sua responsabilidade, o porto de Lisboa prepara a requalificação em Santa Apolónia, onde a terceira travessia do Tejo vai ter um pilar, nos terminais de cruzeiros e nas gares de Alcântara e Rocha do Conde de Óbidos.

Vítor Caldeirinha, presidente dos Portos de Lisboa e Setúbal há 14 meses, dá ao ECO/Local Online a sua primeira grande entrevista e conta os planos que incluem aumento da competitividade, novas concessões…

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Obras do primeiro troço do TGV Porto-Lisboa arrancam segunda

Lusa,

Cerimónia contará com a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, e do CEO da Mota-Engil, que lidera o consórcio responsável pela construção.

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