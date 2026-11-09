“Todos os anos temos de cobrir 130 milhões com receitas UEFA e vendas de jogadores”

Ser campeão não chegou para dar lucro. Na época em que recuperou o título nacional, a FC Porto SAD fechou as contas com um prejuízo consolidado de 21,1 milhões de euros, depois de um lucro de 41 milhões no ano anterior, em que vendeu jogadores como nunca.

E o número seria pior sem dois ganhos que não se repetem: a venda da seguradora Porto Seguro e o prémio recebido da Ithaka, a parceira do estádio, que somaram 24 milhões.…