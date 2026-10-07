"O trabalho da agência para o PTRR é um trabalho essencialmente de integração, articulação e coordenação. E isto é novo na Administração Pública portuguesa e nas políticas públicas." A descrição é de Luís Leite Ramos, presidente da Agência para o PTRR, acrónimo para Portugal, Transformação, Recuperação e Resiliência, na primeira entrevista desde que assumiu funções em junho, que admite ter sido surpreendido pela colaboração que tem recebido dos vários ministérios.

"Para mim foi uma grande surpresa, porque estava à espera de mais reticência, de mais desconfiança", reconhece Luís Leite Ramos, no ECO dos Fundos, o podcast quinzenal do ECO sobre fundos europeus.…