Tráfego na Via Verde cai até 15% com subida dos combustíveis. “Quebras mais pronunciadas são nas viagens de lazer”

O preço elevado dos combustíveis está a provocar uma redução do tráfego nas autoestradas, sobretudo a partir do Verão, afirma o CEO da Via Verde, Eduardo Ramos, em entrevista ao ECO. Os dados da empresa, que no final de 2025 tinha 5,2 milhões de identificadores instalados, apontam para quebras que chegam aos 10% a 15%, sendo "mais pronunciadas nas viagens de lazer".

O gestor afirma que, mesmo assim, a Via Verde vai atingir os objetivos previstos, contando já com o impacto da aquisição da francesa Axxès. "Vamos terminar o ano com o que tínhamos…