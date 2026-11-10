Mobilidade

Tráfego na Via Verde cai até 15% com subida dos combustíveis. “Quebras mais pronunciadas são nas viagens de lazer”premium

O CEO, Eduardo Ramos, acredita que cobrança de portagem a pesados por quilómetro percorrido vai chegar a Portugal. Empresa está a olhar para outras aquisições no centro e oeste da Europa.

O preço elevado dos combustíveis está a provocar uma redução do tráfego nas autoestradas, sobretudo a partir do Verão, afirma o CEO da Via Verde, Eduardo Ramos, em entrevista ao ECO. Os dados da empresa, que no final de 2025 tinha 5,2 milhões de identificadores instalados, apontam para quebras que chegam aos 10% a 15%, sendo "mais pronunciadas nas viagens de lazer".

O gestor afirma que, mesmo assim, a Via Verde vai atingir os objetivos previstos, contando já com o impacto da aquisição da francesa Axxès. "Vamos terminar o ano com o que tínhamos…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Comentários

Tráfego na Via Verde cai até 15% com subida dos combustíveis. “Quebras mais pronunciadas são nas viagens de lazer”

Comentários exclusivos para assinantes

Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.

Assina agora

Regras de participação nos comentários

Grupo Pestana fica com Pousadas até 2028

ECO,

O Governo alterou o entendimento sobre o fim da concessão das Pousadas de Portugal, prolongando a exploração pelo Grupo Pestana por mais dois anos, até dezembro de 2028.

Populares