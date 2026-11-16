O Grupo Mosqueteiros está a comemorar 35 anos em Portugal e o seu presidente, Paulo Mendes, afirma como objetivo o crescimento do número de lojas, sobretudo das marcas Bricomarché e Roady.
Paulo Mendes está no Grupo Mosqueteiros há décadas, mas há cerca de um ano assumiu a presidência em Portugal. Num grupo em que as lojas são detidas pelos próprios empreendedores, que estão depois encarregues de contribuir para a gestão da organização coletiva, o responsável assume que há desafios como a subida dos custos, a força do concorrente Mercadona ou a escassez de mão de obra, mas define como grande objetivo o crescimento, no Intermarché mas sobretudo nas marcas Bricomarché e Roady.
No momento em que o Grupo Mosqueteiros assinala os 35 anos de presença em Portugal, é de esperar mais presença urbana do Intermarché, até para responder às mudanças demográficas, que continuam a…
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“Vamos ter de abrir muitas lojas rapidamente”
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