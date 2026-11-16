Paulo Mendes está no Grupo Mosqueteiros há décadas, mas há cerca de um ano assumiu a presidência em Portugal. Num grupo em que as lojas são detidas pelos próprios empreendedores, que estão depois encarregues de contribuir para a gestão da organização coletiva, o responsável assume que há desafios como a subida dos custos, a força do concorrente Mercadona ou a escassez de mão de obra, mas define como grande objetivo o crescimento, no Intermarché mas sobretudo nas marcas Bricomarché e Roady.

No momento em que o Grupo Mosqueteiros assinala os 35 anos de presença em Portugal, é de esperar mais presença urbana do Intermarché, até para responder às mudanças demográficas, que continuam a…