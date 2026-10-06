Apesar de considerar insuficiente a medida que vai ser discutida no Parlamento a 7 de outubro, Mariana Leitão diz que a Iniciativa Liberal não pode votar contra descidas de impostos.
Apesar de considerar insuficiente a descida do IRS proposta pelo Governo e que será debatida no Parlamento a 7 de outubro, a Iniciativa Liberal (IL) garante que irá votar favoravelmente a medida. Em entrevista ao ECO, Mariana Leitão salienta que um contribuinte com um salário de mil euros terá um alívio de apenas um euro por mês, mas sustenta que a IL não pode votar contra uma redução de impostos.
A líder liberal distingue, contudo, o voto favorável à proposta do Governo da estratégia fiscal que a IL quer levar ao Orçamento do Estado. O partido vai apresentar uma proposta própria de…
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