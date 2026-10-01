A semana e meia de o Governo apresentar no Parlamento a sua proposta de Orçamento do Estado para 2027, o ex-ministro socialista José Vieira da Silva deixa um aviso: a estratégia que tem sido adotada de negociar várias matérias à margem tem desvalorizado o papel desse documento e não parece haver "justificação nenhuma" para tal, visto que o Executivo "não se pode queixar de não ter tido a colaboração para que pudesse governar sem sobressaltos".

Ainda assim, em entrevista ao ECO, ainda antes de José Luís Carneiro ter anunciado a abstenção do PS, o antigo governante já antecipava que a proposta orçamental deverá ser aprovada, visto que…