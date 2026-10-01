Ex-ministro Vieira da Silva critica desvalorização do papel do Orçamento do Estado pelo Governo. Sobre o salário mínimo, realça o papel que esta política tem dito na redução do risco de pobreza.
A semana e meia de o Governo apresentar no Parlamento a sua proposta de Orçamento do Estado para 2027, o ex-ministro socialista José Vieira da Silva deixa um aviso: a estratégia que tem sido adotada de negociar várias matérias à margem tem desvalorizado o papel desse documento e não parece haver "justificação nenhuma" para tal, visto que o Executivo "não se pode queixar de não ter tido a colaboração para que pudesse governar sem sobressaltos".
Ainda assim, em entrevista ao ECO, ainda antes de José Luís Carneiro ter anunciado a abstenção do PS, o antigo governante já antecipava que a proposta orçamental deverá ser aprovada, visto que…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos