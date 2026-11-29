O diretor-geral da YSL Beauty para Portugal e Espanha esteve em Lisboa para o lançamento do Make Me Blush, apontado como um dos produtos que contribuíram para o crescimento da marca. A aposta passa por combinar produtos icónicos com inovação, relevância local e uma relação mais próxima com os consumidores. Número três em Portugal, a marca francesa tem procurado crescer conciliando a sua herança com a capacidade de acompanhar o presente.

Em entrevista ao ECO Avenida, Abdel Jahouh fala da concorrência de novas marcas, das diferenças entre consumidoras portuguesas e espanholas, da influência das redes sociais e do impacto da inflação nas escolhas…