Abdel Jahouh, diretor-geral da YSL Beauty para Portugal e Espanha, explica como uma marca de luxo vendeu mais de 100 mil unidades de um blush viral, fala de tendências e da conquista da geração Z.
O diretor-geral da YSL Beauty para Portugal e Espanha esteve em Lisboa para o lançamento do Make Me Blush, apontado como um dos produtos que contribuíram para o crescimento da marca. A aposta passa por combinar produtos icónicos com inovação, relevância local e uma relação mais próxima com os consumidores. Número três em Portugal, a marca francesa tem procurado crescer conciliando a sua herança com a capacidade de acompanhar o presente.
Em entrevista ao ECO Avenida, Abdel Jahouh fala da concorrência de novas marcas, das diferenças entre consumidoras portuguesas e espanholas, da influência das redes sociais e do impacto da inflação nas escolhas…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Comentários
YSL Beauty: “Quando tens a coroa, tens de a conservar”
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários