Às 8h46 de terça-feira, 11 de setembro de 2001, faltavam 43 minutos para a Bolsa de Nova Iorque abrir. Nunca chegou a acontecer. O primeiro avião atingiu a Torre Norte e a sessão foi cancelada de imediato. Quando o segundo Boeing da American Airlines embateu na Torre Sul, foi a vez da bolsa tecnológica Nasdaq seguir o mesmo caminho.

A NYSE e a Nasdaq mantiveram-se de portas fechadas até segunda-feira seguinte, dia 17, naquela que foi a paragem mais longa dos mercados norte-americanos desde a Grande Depressão. Quando o gongo voltou…