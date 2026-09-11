Internacional

11 de setembro: o dia em que Wall Street se calou e o mundo mudoupremium

Há 25 anos, o ataque às Torres Gémeas parou as bolsas nos EUA e mudou tudo: juros, seguros, bancos e aeroportos nunca mais funcionaram da mesma forma, e Portugal também sentiu o abanão.

Às 8h46 de terça-feira, 11 de setembro de 2001, faltavam 43 minutos para a Bolsa de Nova Iorque abrir. Nunca chegou a acontecer. O primeiro avião atingiu a Torre Norte e a sessão foi cancelada de imediato. Quando o segundo Boeing da American Airlines embateu na Torre Sul, foi a vez da bolsa tecnológica Nasdaq seguir o mesmo caminho.

A NYSE e a Nasdaq mantiveram-se de portas fechadas até segunda-feira seguinte, dia 17, naquela que foi a paragem mais longa dos mercados norte-americanos desde a Grande Depressão. Quando o gongo voltou…

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