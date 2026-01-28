20 imagens dos estragos causados pela tempestade

A depressão Kristin deixou rasto de destruição um pouco por todo o país com quedas de árvores, estruturas danificadas, cortes de vias de comunicação e vários desalojados.

A passagem da depressão Kristin por território português deixou um rasto de destruição, particularmente nos distritos de Coimbra e Leiria. O mau tempo causou quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de diversas estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações. Há a lamentar, para já, pelo menos cinco vítimas mortais. Veja na fotogaleria abaixo alguns momentos captados pelos fotojornalistas da Agência Lusa ao longo do dia 28 de janeiro.