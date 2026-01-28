20 imagens dos estragos causados pela tempestade

A depressão Kristin deixou rasto de destruição um pouco por todo o país com quedas de árvores, estruturas danificadas, cortes de vias de comunicação e vários desalojados.
A passagem da depressão Kristin por território português deixou um rasto de destruição, particularmente nos distritos de Coimbra e Leiria. O mau tempo causou quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de diversas estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações. Há a lamentar, para já, pelo menos cinco vítimas mortais.
Veja na fotogaleria abaixo alguns momentos captados pelos fotojornalistas da Agência Lusa ao longo do dia 28 de janeiro.
A passagem da depressão Kristin na Figueira da Foz fez cair parte do telhado da antiga Universidade e atingiu, pelo menos, sete carros. PAULO NOVAIS / LUSA
Efeitos do mau tempo devido à passagem da depressão Kristin em Setúbal. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), 28 de janeiro de 2026. RUI MINDERICO/LUSA
Devido à passagem da depressão Kristin, uma árvore de grande porte caiu sobre uma viatura que circulava na Estrada Atlântica, que liga Salir do Porto e Foz do Arelho, nas Caldas da Rainha, 28 de janeiro de 2026. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). CARLOS BARROSO/LUSA
Devido à passagem da depressão Kristin, uma árvore de grande porte caiu sobre uma viatura que circulava na Estrada Atlântica, que liga Salir do Porto e Foz do Arelho, nas Caldas da Rainha, 28 de janeiro de 2026. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). CARLOS BARROSO/LUSA
Devido à passagem da depressão Kristin, a roda gigante caiu no Parque das Gaivotas, na Figueira da Foz, 28 de janeiro de 2026. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). PAULO NOVAIS/LUSA
Devido à passagem da depressão Kristin, uma árvore de grande porte caiu sobre a linha de comboio da linha do Oeste, cortando a circulação dos comboios, nas Caldas da Rainha, 28 de janeiro de 2026. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). CARLOS BARROSO/LUSA
Devido à passagem da depressão Kristin, uma árvore de grande porte caiu causando danos em vários carros, em Lisboa, 28 de janeiro de 2026. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
Devido à passagem da depressão Kristin, uma árvore de grande porte caiu causando danos em vários carros, em Lisboa, 28 de janeiro de 2026. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
Devido à passagem da depressão Kristin, vários painéis de publicidade foram destruídos, nas Caldas da Rainha, 28 de janeiro de 2026. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). CARLOS BARROSO/LUSA
Efeitos do mau tempo devido à passagem da depressão Kristin em Setúbal. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). RUI MINDERICO/LUSA
O vento causado pela passagem da depressão Kristin destruiu várias aeronaves e o hangar da empresa de manutenção do Aeródromo Municipal Bissaya Barreto, em Coimbra, causando prejuízos superiores a um milhão de euros. PAULO NOVAIS / LUSA
Destroços numa habitação de um edifício causados pela passagem da depressão Kristin, em Leiria, 28 de janeiro de 2026. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). PAULO CUNHA/LUSA
Um veículo pesado de transporte tombou com o vento forte devido à passagem da depressão Kristin, em Leiria, 28 de janeiro de 2026. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). PAULO CUNHA/LUSA
A passagem da depressão Kristin na Figueira da Foz fez cair parte do telhado da antiga Universidade e atingiu, pelo menos, sete carros. PAULO NOVAIS / LUSA
Queda de árvores na linha do Oeste, na zona de Pataias Gare, depois da passagem da depressão Kristin, em Pataias, Alcobaça, 28 de janeiro de 2026. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). CARLOS BARROSO/LUSA
Estruturas danificadas depois da passagem da depressão Kristin, em Leiria, 28 de janeiro de 2026. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). PAULO CUNHA/LUSA
Uma grua caiu sobre um veículo devido à passagem da depressão Kristin, em Leiria, 28 de janeiro de 2026. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). PAULO CUNHA/LUSA
Desobstrução da via devido à queda de árvores, que obrigaram ao corte da estrada nacional 242-4, que liga Pataias à A8, depois da passagem da depressão Kristin, em Pataias, Alcobaça, 28 de janeiro de 2026. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). CARLOS BARROSO/LUSA
Queda de árvores no parque do Avião depois da passagem da depressão Kristin, em Leiria, 28 de janeiro de 2026. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). PAULO CUNHA/LUSA
Danos no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa após a passagem da tempestade Kristin em Leiria, 28 de janeiro de 2026. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da tempestade Kristin, com chuva, vento, neve e mar agitado, tendo sido emitidos vários alertas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). PAULO CUNHA/LUSA
