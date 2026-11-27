A IA vai mudar a Black Friday. Estão as marcas preparadas? “Terão de convencer duas vezes”premium
El Corte Inglés, Fnac, Worten e APAN antecipam uma Black Friday cada vez mais marcada pela IA. Pedro Patrício (Buzzvel) e Rui Borges (Plot) explicam o que as marcas têm de fazer.
Como vai ser a Black Friday daqui a cinco anos? Da personalização das ofertas à aposta na humanização, são vários os caminhos possíveis, mas El Corte Inglés, Fnac, Worten e a Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN) apontam a inteligência artificial (IA) como uma das grandes transformações. Essa transformação já começou. Há consumidores a usar a IA para comparar preços e procurar promoções. Estão as marcas preparadas?
Ricardo Torres Assunção, secretário-geral da APAN, imagina a Black Friday "cada vez menos como um dia e cada vez mais como uma temporada, com ofertas personalizadas, dinâmicas e ajustadas a cada consumidor".…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários
A IA vai mudar a Black Friday. Estão as marcas preparadas? “Terão de convencer duas vezes”
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários