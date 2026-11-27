Como vai ser a Black Friday daqui a cinco anos? Da personalização das ofertas à aposta na humanização, são vários os caminhos possíveis, mas El Corte Inglés, Fnac, Worten e a Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN) apontam a inteligência artificial (IA) como uma das grandes transformações. Essa transformação já começou. Há consumidores a usar a IA para comparar preços e procurar promoções. Estão as marcas preparadas?

Ricardo Torres Assunção, secretário-geral da APAN, imagina a Black Friday "cada vez menos como um dia e cada vez mais como uma temporada, com ofertas personalizadas, dinâmicas e ajustadas a cada consumidor".…