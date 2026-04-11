A missão Artemis II em 20 (incríveis) imagens

Depois de dez dias no espaço, os quatro astronautas da missão Artemis II regressaram a casa. Foi a primeira missão tripulada em mais de 50 anos. Veja aqui alguns dos momentos desta missão.

Havia mais de um século que não era enviada uma missão tripulada à Lua. Quatro astronautas estiveram no espaço durante dez dias, baterem o recorde da maior distância da Terra que a humanidade alguma vez alcançou, viram o lado oculto da Lua e regressaram na sexta-feira ao planeta Azul. Recolheram dados e testaram equipamentos que vão servir de guia para um futuro regresso à Lua, mas desta vez com alunagem no satélite. A missão Artemis IV será já em 2028. Mas, por agora, fica o registo de 10 dias no espaço em 20 belas imagens, partilhadas pela NASA. 1 de abril 2 de abril 3 de abril 4 de abril 6 de abril 7 de abril 10 de abril