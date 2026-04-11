A missão Artemis II em 20 (incríveis) imagens

Depois de dez dias no espaço, os quatro astronautas da missão Artemis II regressaram a casa. Foi a primeira missão tripulada em mais de 50 anos. Veja aqui alguns dos momentos desta missão.
Havia mais de um século que não era enviada uma missão tripulada à Lua.
Quatro astronautas estiveram no espaço durante dez dias, baterem o recorde da maior distância da Terra que a humanidade alguma vez alcançou, viram o lado oculto da Lua e regressaram na sexta-feira ao planeta Azul.
Recolheram dados e testaram equipamentos que vão servir de guia para um futuro regresso à Lua, mas desta vez com alunagem no satélite. A missão Artemis IV será já em 2028. Mas, por agora,
fica o registo de 10 dias no espaço em 20 belas imagens, partilhadas pela NASA. 1 de abril
O foguetão Space Launch System (SLS) da NASA, transportando a sonda Orion com os astronautas da NASA Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de missão) e Jeremy Hansen (especialista de missão da Agência Espacial Canadiana), foi lançado na missão Artemis II, na quarta-feira, 1 de abril de 2026, a partir do Complexo de Lançamento 39B do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida. A missão Artemis II levará Wiseman, Glover, Koch e Hansen numa viagem de 10 dias à volta da Lua e de volta a bordo da nave Orion. O quarteto foi lançado às 18h35 (hora do leste dos EUA), a partir do Complexo de Lançamento 39B do Centro Espacial Kennedy. NASA/Joel Kowsky
O foguetão Space Launch System (SLS) da NASA, que transportava a sonda Orion com os astronautas da NASA Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de missão) e Jeremy Hansen (especialista de missão da Agência Espacial Canadiana), foi lançado na quarta-feira, 1 de abril de 2026, a partir do Edifício de Operações e Suporte II do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida. A missão Artemis II levará Wiseman, Glover, Koch e Hansen numa viagem de 10 dias à volta da Lua e de volta a bordo do foguetão SLS e da nave Orion, lançados às 18h35 (hora do leste dos EUA) a partir do Complexo de Lançamento 39B. NASA/Bill Ingalls
Os convidados assistem ao lançamento do foguetão Space Launch System (SLS) da NASA, que transporta a sonda Orion, com os astronautas da NASA Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de missão) e Jeremy Hansen (especialista de missão da Agência Espacial Canadiana – CSA), na missão Artemis II da NASA, na quarta-feira, 1 de abril de 2026, no Edifício de Operações e Suporte II do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida. A missão Artemis II da NASA levará Wiseman, Glover, Koch e Hansen numa viagem de 10 dias à volta da Lua e de volta a bordo do foguetão SLS e da nave Orion, lançados às 18h35 (hora do leste dos EUA), a partir do Complexo de Lançamento 39B. NASA/Bill Ingalls 2 de abril
Uma vista da Terra obtida pelo astronauta da NASA e comandante da Artemis II, Reid Wiseman, a partir de uma das quatro janelas principais da sonda Orion, após a conclusão da queima de injeção translunar a 2 de abril de 2026. NASA
A astronauta da NASA e especialista da missão Artemis II, Christina Koch, observa através de uma das janelas da cabine principal da nave Orion, olhando para a Terra enquanto a tripulação viaja em direção à Lua, a 2 de abril de 2026. NASA 3 de abril
Nesta fotografia tirada por um membro da tripulação da Artemis II através de uma janela da nave Orion no terceiro dia da missão, uma pequena porção da Terra ilumina-se contra a escuridão do espaço., a 3 de abril de 2026. NASA
(3 de abril de 2026) – A Orion tirou esta selfie de alta resolução no espaço com uma câmara montada numa das suas asas do painel solar durante uma inspeção de rotina exterior da nave espacial no segundo dia da missão Artemis II. NASA
(3 de abril de 2026) – A astronauta da NASA, Christina Koch, é iluminada por um ecrã no interior da nave Orion, que está às escuras, no terceiro dia da missão Artemis II da agência. À direita do centro da imagem, o astronauta da CSA (Agência Espacial Canadiana), Jeremy Hansen, é visto de perfil a olhar por uma das janelas da Orion. As luzes estão apagadas para evitar reflexos nas janelas. NASA 4 de abril
(4 de abril de 2026) – Uma vista do lado visível da Lua, o lado que vemos sempre da Terra. Parte do lado oculto é também visível na margem esquerda, logo para além da mancha escura que é a bacia Orientale, uma cratera com quase 965 quilómetros de diâmetro que se estende pelos lados visível e oculto da Lua e é parcialmente visível a partir da Terra. As zonas escuras no centro e à direita do disco são antigos fluxos de lava, exclusivos do lado visível da Lua. O ponto branco na parte inferior do disco, com raios brancos a sair dele, é a cratera Tycho, uma das crateras mais jovens da Lua, com 108 milhões de anos. NASA
(4 de abril de 2026) – Uma pequena porção da Terra ilumina-se contra a escuridão do espaço nesta fotografia tirada por um membro da tripulação da Artemis II através de uma janela da nave Orion. NASA 6 de abril
O especialista da missão Artemis II e astronauta da CSA (Agência Espacial Canadiana), Jeremy Hansen, aproveita para fazer a barba dentro da nave Orion durante o quinto dia de voo, antes da passagem da tripulação pela Lua a 6 de abril de 2026. NASA
(6 de abril de 2026) – Pôr do sol da Terra captado através da janela da sonda Orion às 18h41 EDT (hora de Brasília), a 6 de abril de 2026, durante a passagem da tripulação da missão Artemis II pela Lua. Uma Terra azulada e discreta, com nuvens brancas brilhantes, coloca-se atrás da superfície lunar repleta de crateras. A parte escura da Terra está em noite. No lado diurno da Terra, são visíveis nuvens rodopiantes sobre a região da Austrália e Oceânia. Em primeiro plano, a cratera Ohm apresenta bordos em socalcos e um fundo plano interrompido por picos centrais. Os picos centrais formam-se em crateras complexas quando a superfície lunar, liquefeita pelo impacto, é lançada para cima durante a formação da cratera. NASA
(6 de abril de 2026) – A tripulação da Artemis II – a especialista de missão Christina Koch (canto superior esquerdo), o especialista de missão Jeremy Hansen (canto inferior esquerdo), o comandante Reid Wiseman (canto inferior direito) e o piloto Victor Glover (canto superior direito) – usou óculos de proteção para eclipse, idênticos aos produzidos pela NASA para o eclipse anular de 2023 e o eclipse solar total de 2024, para proteger os olhos em momentos cruciais do eclipse solar que presenciaram durante a passagem pela Lua. Esta foi a primeira vez que foram utilizados óculos de proteção para eclipses na Lua para observar um eclipse solar em segurança. NASA
(6 de abril de 2026) – A Lua, aqui vista iluminada pelo Sol durante um eclipse solar a 6 de abril de 2026, é fotografada por uma das câmaras nas asas do painel solar da sonda Orion. A constelação de Orionte é visível em primeiro plano, à esquerda. A Terra reflete a luz solar na orla esquerda da Lua, que é ligeiramente mais brilhante do que o resto do disco. O ponto brilhante visível logo abaixo do bordo inferior direito da Lua é Saturno. Mais adiante, o ponto brilhante na margem direita da imagem é Marte. NASA
(6 de abril de 2026) – A tripulação da Artemis II capta uma porção da Lua que surge no terminador – a fronteira entre o dia e a noite lunar – onde a luz solar rasante projeta sombras longas e dramáticas sobre a superfície. Esta luz rasante acentua a topografia acidentada da Lua, revelando crateras, cristas e bacias com detalhes impressionantes. Destacam-se formações ao longo do terminador, como a Cratera Jule, a Cratera Birkhoff, a Cratera Stebbins e as terras altas circundantes. Nesta perspectiva, a interacção entre a luz e a sombra realça a complexidade da superfície lunar de formas não visíveis sob iluminação plena. A imagem foi captada cerca de três horas após o início do período de observação lunar da tripulação, enquanto sobrevoavam o lado oculto da Lua no sexto dia da missão. NASA
(6 de abril de 2026) – O astronauta da CSA (Agência Espacial Canadiana) e especialista da missão Artemis II, Jeremy Hansen, é visto a tirar fotografias através da janela da sonda Orion durante o sobrevoo lunar da Artemis II. Hansen e os seus colegas de tripulação passaram aproximadamente sete horas a revezar-se nas janelas da Orion para recolher dados científicos e partilhá-los com a equipa na Terra. No ponto de maior aproximação, chegaram a estar a 6.545 quilómetros da superfície da Lua. NASA 7 de abril
Um instantâneo impressionante no tempo. A tripulação da Artemis II captou esta foto de cortar a respiração da nossa galáxia, a Via Láctea. A elegante estrutura espiral da Via Láctea é dominada por apenas dois braços que se estendem a partir das extremidades de uma faixa central de estrelas. Abrangendo mais de 100.000 anos-luz, a Terra está localizada ao longo de um dos braços espirais da galáxia, aproximadamente a meio caminho do centro. NASA 10 de abril
A sonda Orion da NASA, com os astronautas da NASA Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de missão) e Jeremy Hansen (especialista de missão da Agência Espacial Canadiana), a bordo, é vista sob paraquedas ao aterrar no Oceano Pacífico, junto à costa da Califórnia, na sexta-feira, 10 de abril de 2026. A missão Artemis II da NASA levou Wiseman, Glover, Koch e Hansen numa viagem de 10 dias à volta da Lua e de volta à Terra. Após a aterragem na água às 19h07 (hora do leste dos EUA), as equipas da NASA, da Marinha dos EUA e da Força Aérea dos EUA estão a trabalhar para trazer os tripulantes e a nave Orion a bordo do USS John P. Murtha. NASA/Bill Ingalls
Mergulhadores da Marinha dos EUA e astronautas da Artemis II a bordo de um ferry insuflável são abordados por helicópteros e levados para o navio de recuperação após saírem da sonda Orion da NASA, que transportava o comandante da Artemis II, Reid Wiseman, o piloto Victor Glover e a especialista de missão Christina Koch, da NASA, juntamente com o especialista de missão Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadiana (CSA), após a aterragem no Oceano Pacífico, perto de San Diego, Califórnia, às 17h07 PDT (20h07 EDT) de sexta-feira, 10 de abril de 2026. O voo de teste da Artemis II foi lançado na quarta-feira, 1 de abril, a partir do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, para iniciar a sua viagem de 10 dias à volta da Lua com o objetivo de realizar descobertas científicas, gerar benefícios económicos e construir a base para as primeiras missões tripuladas a Marte. A equipa de Aterragem e Recuperação da NASA e as Forças Armadas dos EUA estão a auxiliar a tripulação da Artemis II a sair da nave Orion. NASA James Blair
O astronauta da NASA Reid Wiseman, comandante da Artemis II, é visto sentado num helicóptero MH-60 Seahawk da Marinha, pertencente ao Esquadrão de Combate Marítimo de Helicópteros (HSC) 23, no convés de voo do porta-aviões USS John P. Murtha, depois de ele e os seus colegas astronautas, Victor Glover e Christina Koch, e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadiana (CSA), terem sido resgatados da sua nave Orion após a aterragem na água, na sexta-feira, 10 de abril de 2026, no Oceano Pacífico, junto à costa da Califórnia. A missão Artemis II da NASA levou o quarteto numa viagem de quase 10 dias à volta da Lua e de volta à Terra. Após a aterragem na água às 17h07 PDT (20h07 EDT), as equipas da NASA, da Marinha dos EUA e da Força Aérea dos EUA estão a trabalhar para trazer a nave Orion a bordo do navio de recuperação. NASA/Bill Ingalls
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A missão Artemis II em 20 (incríveis) imagens
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