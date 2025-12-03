Acordo entre SPS e Barrilero cria novo player ibérico da advocacia

Os sócios Manuel Gibert Prates e Pedro Malta da Silveira apresentaram os detalhes do novo acordo estratégico da SPS com a firma espanhola Barrilero. A promessa é de oferecer uma resposta integrada.

O anúncio foi feito ao mercado em setembro: a portuguesa SPS e a espanhola Barrilero assinaram um acordo estratégico, passando a operar sob o nome “SPS-Barrilero”. Um passo que, segundo o sócio fundador da SPS Manuel Gibert Prates, foi motivado pela “proximidade existente” entre ambas e pelos clientes.

“É inegável a importância dos mercados internacionais para Portugal, e em particular do mercado espanhol, e sentíamos cada vez mais a necessidade de fortalecer a nossa presença. Por outro lado, muitos dos nossos clientes têm negócios em Portugal e Espanha, e já demonstravam necessidade de um acompanhamento numa dimensão que não tínhamos até então”, sublinha o sócio.

À Advocatus, explicou que já trabalhavam com a Barrilero há alguns anos, pelo que se tornou “parceiro natural”. “É uma sociedade com a qual partilhamos valores comuns, como a proximidade com o cliente, o olhar para o futuro, a cultura de inovação. Estamos muito alinhados, e desde sempre existiu essa complementaridade”, acrescentou.

Há um objetivo claro com este acordo: dar aos clientes uma “verdadeira resposta ibérica” de advocacia, capaz de responder com a “mesma qualidade e visão” nos dois mercados. “A SPS e a Barrilero uniram forças para conseguirmos ser mais competitivos, atrair mais talento, oferecer soluções mais estratégicas, e para construirmos uma nova forma de estar no mercado, que seja mais forte e mais preparada”, garante outro dos sócios fundadores da SPS Pedro Malta da Silveira.

Assumindo-se, “antes de mais”, como um escritório profundamente português, Miguel Gibert Prates assume que cresceram de forma “sólida” e “consistente” ao longo dos anos e sempre com base em relações de proximidade e confiança com os nossos clientes.

“Este ADN é algo que nunca quisemos perder. Aliás, escolhemos a Barrilero porque partilha exatamente da mesma filosofia. Esta parceria permitiu-nos dar um salto natural e necessário para uma dimensão ibérica e internacional, mas o que nos diferencia, agora mais do que nunca, é a combinação entre esta identidade muito humana e a capacidade de atuar em toda a Península Ibérica”, revela.















No que toca à liderança, a estrutura de gestão, tanto em Portugal como em Espanha, mantém-se inalterada. “Temos total autonomia de gestão. O que fizemos foi instituir um steering committee que integra uma gestão comum de ambos os países. Este comité é responsável pela coordenação estratégica da parceria”, explica Manuel Gibert Prates.

Uma coisa é certa, o sócio fundador garante que o feedback tem sido “muito positivo” e que os clientes ficaram “muito entusiasmados”, percebendo “imediatamente” o valor e a importância desta parceria. “Também recebemos telefonemas e contactos de colegas e outros parceiros, o que foi muito interessante”, acrescenta.

“Internamente, as equipas estão entusiasmadas, sentem que a sociedade está a ser entrar no passo seguinte do seu desenvolvimento, e isso pode trazer-nos boas oportunidades. E isso é muito importante para nós: termos equipas que torcem pelo crescimento da sociedade”, assume.

Prioridade é consolidar a marca

Com este acordo, e a junção de equipas, a SPS – Barrilero passa a contar com mais de 350 profissionais entre Portugal e Espanha, passando a haver sinergias comerciais, técnicas e operacionais entre ambas as equipas.

“A nossa prioridade até agora tem sido a frente comercial, mais voltada para o cliente e para as necessidades que identificámos, mas já entrámos numa nova fase de partilha de conhecimento e de recursos entre o escritório de Lisboa e os escritórios em Espanha”, adianta Pedro Malta da Silveira.

O sócio fundador avançou que nos próximos tempos estarão a entrar “progressivamente” nas áreas mais operacionais, ou seja, de uma maior integração tecnológica entre as equipas, uniformização da forma como comunicam e se apresentam ao mercado e homogeneização da atuação da firma junto de clientes.

“O mercado ibérico é muito dinâmico e cada país tem as suas especificidades legais, claro, por isso é natural que possam surgir desafios. As empresas precisam de respostas cada vez mais rápidas e especializadas, mas consistentes ao longo de várias jurisdições. Por esse motivo, o desafio por vezes passa por acompanhar este nível de exigência e de velocidade do mercado”, aponta Pedro Malta da Silveira.

Sobre os próximos passos, o sócio fundador avança que a prioridade é consolidar a marca em Portugal, integrar processos e equipas, e investir na tecnologia e no crescimento de áreas estratégicas. “Para além disso, também estamos muito focados em reforçar as nossas parcerias internacionais. Este é um caminho que não é de agora, é um caminho que temos vindo a construir, mas queremos reforçá-lo”, acrescenta.

Numa perspetiva a 10 anos, Pedro Malta da Silveira garante que querem ser uma das sociedades ibéricas de referência, não apenas em dimensão, mas também em termos de reputação e impacto. “Temos vindo a consolidar o nosso escritório como uma sociedade de advogados moderna, ágil e muito alinhada com os clientes, e queremos tornar tudo isso ainda mais visível. Este acordo é o início de uma maior exposição daquilo que já nos é inerente”, conclui.