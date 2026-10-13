Os portugueses ficam esta quarta-feira a saber quem será o parceiro industrial escolhido pelo Governo para a TAP. Seja a Air France-KLM, seja a Lufthansa, a companhia aérea portuguesa passará a integrar um grande grupo que lhe permitirá ganhar força comercial e escala para negociar condições mais favoráveis com fornecedores de aviões ou de combustível. Em contrapartida, perderá autonomia de decisão.

O Conselho de Ministros decide na quarta-feira o vencedor da privatização de 49,9% do capital da companhia aérea, dos quais 5% serão destinados preferencialmente aos trabalhadores. Além do preço oferecido pelas ações,…