A integração em qualquer dos grupos dará à TAP maior escala, força comercial e capacidade para reduzir custos. Mas há diferenças nas estratégias para Lisboa e riscos associados à perda de autonomia.
Os portugueses ficam esta quarta-feira a saber quem será o parceiro industrial escolhido pelo Governo para a TAP. Seja a Air France-KLM, seja a Lufthansa, a companhia aérea portuguesa passará a integrar um grande grupo que lhe permitirá ganhar força comercial e escala para negociar condições mais favoráveis com fornecedores de aviões ou de combustível. Em contrapartida, perderá autonomia de decisão.
O Conselho de Ministros decide na quarta-feira o vencedor da privatização de 49,9% do capital da companhia aérea, dos quais 5% serão destinados preferencialmente aos trabalhadores. Além do preço oferecido pelas ações,…
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