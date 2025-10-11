Não são só os chatbots. Grandes empresas nacionais estão a levar a inteligência artificial a sério, desenvolvendo aplicações inovadoras com resultados para apresentar. Conheça seis casos concretos.

Prever avarias em máquinas, processar documentos ou ligar automaticamente aos doentes são apenas três exemplos de como as empresas portuguesas estão, já hoje, a tirar partido da inteligência artificial (IA). Alguns casos viraram novas linhas de negócio, outros ainda estão em fase de testes. A pressão para inovar é muita, de olhos postos na concorrência, e só vai aumentar. Mas há que resistir a aplicar IA em tudo, advertem os responsáveis: é preciso conta, peso e medida. Até porque a tecnologia também tem custos, que podem escalar, e rapidamente. A Fidelidade, a maior seguradora do país, implementou uma solução que reconhece declarações e faturas submetidas pelos clientes, aprende com a experiência e já mereceu

