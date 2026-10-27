Com 16,3 mil milhões de dólares de receita em seis meses, a Anthropic exibe números raros na tecnologia. Para entrar, os investidores terão de pagar entre 76 e mais de 100 vezes as vendas.
Para pagar estas contas, a Anthropic tem uma almofada considerável. No final de junho, tinha 131,7 mil milhões de dólares em liquidez e aplicações de curto prazo, repartidos entre 112,4 mil milhões em caixa e 19,3 mil milhões em investimentos de curto prazo. O montante em caixa equivale a 80% dos 141,1 mil milhões angariados desde a fundação.
Para sustentar o preço, a empresa não indica um valor, mas sugere um mercado potencial de cerca de 40 biliões de dólares. É o valor económico que estima ter sido gerado em…
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Anthropic quer da bolsa o que nenhuma empresa teve até hoje. Será capaz de responder ao hype?
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