Aos 80 anos, a Ferreira de Sá está a começar tudo de novo. Cá dentro e lá fora

Aos 80 anos, a Ferreira de Sá está a começar tudo de novo. Cá dentro e lá forapremium
Apostada numa estratégia de luxo e internacionalização, a empresa de Silvalde acaba de apresentar os seus novos 13 tapetes destinos sobretudo ao mercado externo. Um deles não está sequer para venda.
Há um ano, quando a Ferreira de Sá começou a trabalhar a sua nova coleção de tapetes, a palavra de que falavam era desarranjo. O que tinham em mente era desconstruir, despentear, decompor o conhecido e fazer tudo novo. Essas ideias acabaram por se cruzar com Fernando Pessoa e o seu Livro do Desassossego, e Desassossego é o nome da mais recente coleção da marca de Silvalde, Espinho, que foi apresentada esta quinta-feira, no Palácio do Grilo, em Lisboa. Entre heterónimos do poeta e Ofélia, entre botanical silk e o nó manual português, o tufting industrial e o tear.
Luxo é criar uma emoção, diz Américo Pinheiro, CEO da Ferreira de Sá, o gestor convocado para construir a marca de tapetes atrás da fábrica de 80 anos. "Antes de tudo está…
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