Banca

As ligações portuguesas do banco que está a agitar as eleições no Brasilpremium

Queda do Master está a agitar as eleições para Presidente do Brasil. Escândalo revelou teia de ligações entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o poder político, incluindo Lula e Bolsonaro.

“Queremos ser o banco dos brasileiros na Europa”. Assim anunciava Daniel Vorcaro em janeiro de 2022 numa declaração ao seu estilo, ambicioso, após o Banco Master ter chegado a um acordo com angolanos para comprar o BNI Europa e expandir as suas operações para o outro lado do Atlântico. Ano e meio depois, Vorcaro saiu de cena sem nunca ter obtido autorização do Banco de Portugal e quando o seu banco já começava a mostrar sinais de alerta.

O Banco Master está hoje no centro da polémica e não só por causa do escândalo financeiro e da falência que abriu um buraco de milhões no sistema financeiro brasileiro.

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Impresa vende negócio dos guias eletrónicos de programação

+ M,

Apesar da venda de parte do negócio, a marca InfoPortugal permanece na alçada do grupo Impresa. Em 2025, a InfoPortugal gerou 2,6 milhões de euros de receita, mais 62,9% do que no ano anterior.

Populares