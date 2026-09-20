Queda do Master está a agitar as eleições para Presidente do Brasil. Escândalo revelou teia de ligações entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o poder político, incluindo Lula e Bolsonaro.
“Queremos ser o banco dos brasileiros na Europa”. Assim anunciava Daniel Vorcaro em janeiro de 2022 numa declaração ao seu estilo, ambicioso, após o Banco Master ter chegado a um acordo com angolanos para comprar o BNI Europa e expandir as suas operações para o outro lado do Atlântico. Ano e meio depois, Vorcaro saiu de cena sem nunca ter obtido autorização do Banco de Portugal e quando o seu banco já começava a mostrar sinais de alerta.
O Banco Master está hoje no centro da polémica e não só por causa do escândalo financeiro e da falência que abriu um buraco de milhões no sistema financeiro brasileiro.
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos