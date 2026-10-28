Crise na Habitação

As propostas dos especialistas para resolver o problema da habitaçãopremium

Economistas, autarcas e gestores de grupos de construção partilham as medidas que, no seu entender, podem ser decisivas para resolver o problema da habitação, tanto no curto como no longo prazo.

António José Seguro reúne-se hoje com especialistas para debater o tema da escassez de habitação a preços acessíveis, depois de já ter feito o apelo ao entendimento entre os partidos para que encontrem terreno comum para aprovar soluções.

Ainda antes do encontro desta quarta-feira, deixou “três prioridades". A primeira, apontou, passa por “dinamizar o mercado de arrendamento". “Pode ser feito já, porque há uma série de casas, duas centenas de…

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As propostas dos especialistas para resolver o problema da habitação

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Habitação: Seguro pede “soluções concretas e duradouras”

Mónica Silvares,

"A nossa responsabilidade é assegurar que os projetos avançam, que as casas sejam distribuídas e que as famílias encontrem respostas compatíveis com o seu rendimento", disse Seguro.

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