Dia 12 de dezembro de 1976: “Durante 50 anos, o povo português habituou-se a ver à frente dos órgãos autárquicos elementos que representavam o poder central e não a vontade local das populações”. Eleito Presidente da República quatro meses antes, António Ramalho Eanes falava à imprensa após colocar o boletim de voto em urna nas primeiras autárquicas após 48 anos de ditadura.

"Ir votar em 75 e 76 era uma festa. As mulheres levavam os filhos ao colo, levavam-nos pela mão. Encontravam toda a gente na fila, depois ficavam a conversar", recorda ao ECO/Local…