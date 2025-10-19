As 'big four' têm dominado a verificação de contas em Portugal. Mas há uma ‘nova’ auditora que se junta agora a uma ‘dança de cadeiras’ até agora exclusiva da EY, Deloitte, PwC e KPMG.

Há muito que o mercado de auditoria é dominado pelas chamadas big four— EY, PwC, Deloitte e KPMG. É um território difícil de entrar, mas não impossível. A prova disso foi a escolha da BDO pelo Santander em Portugal, uma situação “única”, mas que pode vir a abrir a porta para outras empresas de auditoria que tentam ganhar peso na verificação das contas de grandes sociedades. “O mercado de auditoria em Portugal é composto por diversas firmas, com diferentes perfis e áreas de atuação. No entanto, à semelhança do que se verifica noutros países europeus, observa-se uma maior concentração em determinadas firmas de auditoria, sobretudo em setores mais exigentes ou complexos, como é o caso das auditorias a Entidades de

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.