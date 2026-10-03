Há quase um século que o Brasil carrega consigo a promessa de ser “o país do futuro”. A expressão, cunhada em 1941 pelo escritor austríaco Stefan Zweig, foi recuperada mais de 70 anos depois por Alberto Ravizzoli, num livro em que questiona a distância entre o potencial do maior mercado da América do Sul e a dificuldade em transformar vantagens – entre elas, os recursos agrícolas, energéticos e minerais – em desenvolvimento sustentado.

As últimas duas décadas e meia ajudam a perceber por que razão essa promessa continua por cumprir. O Brasil ganhou escala, diversificou a economia e atravessou sucessivos choques, das recessões internas à…