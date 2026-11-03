Casa Branca prepara plano para contornar Congresso democrata

Os norte-americanos vão às urnas esta terça-feira, 3 de novembro, para eleger os 435 membros da Câmara dos Representantes e renovar 35 dos 100 lugares do Senado. O resultado pode alterar profundamente o equilíbrio de poderes em Washington e determinar a margem de manobra de Donald Trump durante os dois anos que restam do seu mandato. Com os republicanos a defenderem maiorias estreitas nas duas câmaras, os democratas têm uma oportunidade de recuperar terreno, mas a dimensão da vitória – e, sobretudo, a possibilidade de conquistar o Senado – permanece incerta.

Na Câmara dos Representantes, as projeções do Cook Political Report apontam para ganhos democratas entre 12 e 25 lugares, o que poderá permitir ao partido alcançar até 240 dos 435 mandatos. A…