Democratas são favoritos para recuperar a Câmara, mas o Senado continua em aberto. Uma vitória da oposição promete investigações e bloqueios, enquanto Trump prepara formas de governar sem o Congresso.
Os norte-americanos vão às urnas esta terça-feira, 3 de novembro, para eleger os 435 membros da Câmara dos Representantes e renovar 35 dos 100 lugares do Senado. O resultado pode alterar profundamente o equilíbrio de poderes em Washington e determinar a margem de manobra de Donald Trump durante os dois anos que restam do seu mandato. Com os republicanos a defenderem maiorias estreitas nas duas câmaras, os democratas têm uma oportunidade de recuperar terreno, mas a dimensão da vitória – e, sobretudo, a possibilidade de conquistar o Senado – permanece incerta.
Na Câmara dos Representantes, as projeções do Cook Political Report apontam para ganhos democratas entre 12 e 25 lugares, o que poderá permitir ao partido alcançar até 240 dos 435 mandatos. A…
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Casa Branca prepara plano para contornar Congresso democrata
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