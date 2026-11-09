Finanças Pessoais

Comissões e impostos driblam juros das obrigações da FC Porto SADpremium

As obrigações da FC Porto SAD pagam 5,25% e podem chegar aos 6% com títulos e Liga dos Campeões. Mas, para quem aplica o mínimo de 2.500 euros, comissões e IRS ficam com mais de dois terços dos juros.

Quanto vale um golo para quem nunca pisou o relvado do Dragão? Nas novas obrigações da FC Porto SAD, a resposta está escrita no prospeto: cada título de campeão nacional acrescenta 0,10 pontos percentuais ao juro e cada apuramento para a Liga dos Campeões soma mais 0,15.

É a primeira vez que a SAD azul e branca liga a remuneração dos seus credores aos resultados da equipa principal, numa emissão de até 40 milhões de euros que fica aberta…

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Comissões e impostos driblam juros das obrigações da FC Porto SAD

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