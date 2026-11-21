Os portugueses nascidos em 1995, o ano de base da conta geracional de Auerbach e Kotlikoff, fazem 31 anos em 2026. É a idade da Marta. Ainda ninguém lhes enviou o extrato, escreve Pedro Santa Clara.
O Financial Times publicou a 20 de novembro um trabalho de fundo de John Burn-Murdoch com o título "How pensions ate the state" (como as pensões comeram o Estado). Percorre os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Espanha, a Itália, a Alemanha e o Japão. Portugal não aparece. Um dia antes, em Lisboa, o Parlamento tinha dado ao artigo a ilustração que lhe faltava. Na votação do Orçamento para 2027 na especialidade, o PS fez aprovar, com os votos do Chega e de toda a oposição exceto a Iniciativa Liberal, uma regra que transforma em aumento permanente qualquer bónus que o Governo atribua aos pensionistas no próximo ano.
Este texto resume o artigo, refaz alguns dos seus gráficos com dados portugueses, revê o que a literatura económica sabe sobre o assunto e compara as soluções do jornal com as que…
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Como as pensões comeram o Estado: O caso português
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