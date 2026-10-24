Como os centros de dados (e a energia) se tornaram ‘um problema’ das eleições intercalares nos EUA

As campanhas para as eleições intercalares nos Estados Unidos têm colocado a lume um tema algo inesperado e que pode tornar-se relevante para os resultados: os centros de dados. A crescente oposição por parte da população à instalação destas infraestruturas nas áreas onde vive está a fazer com que os políticos assumam posições mais negativas e restritivas em relação a esta tecnologia. A preocupar os cidadãos estão, entre outros potenciais impactos, os grandes consumos de energia exigidos pelos centros de dados e o efeito que esses consumos podem ter nas contas da eletricidade.

A The Economist (acesso pago, em inglês) aponta que os centros de dados não são uma questão lateral nas eleições intercalares norte-americanas: as dúvidas em relação a estas infraestruturas podem mesmo tornar…