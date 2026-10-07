O verdadeiro teste estrutural à Proposta de Orçamento será perceber se o Governo consegue ir além de contas públicas equilibradas e apresentar contas públicas mais compostas, avisa Óscar Afonso.
A apresentação da Proposta de Orçamento do Estado para 2027 aproxima-se e, infelizmente, como já se tornou habitual, grande parte da discussão pública tende a concentrar-se nas medidas mais imediatas e nos seus efeitos de curto prazo.
Na atual conjuntura, o aumento dos preços dos combustíveis e as medidas destinadas a mitigar o seu impacto têm ocupado uma parte importante do debate. São questões relevantes para famílias e empresas…
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