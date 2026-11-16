O modelo social europeu foi construído sobre uma promessa implícita: cada geração viveria melhor do que a anterior, e o Estado garantiria que os frutos dessa melhoria seriam repartidos de forma a assegurar a coesão social. Durante as três décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, essa promessa foi cumprida porque assentava numa condição que raramente era enunciada: um crescimento da produtividade suficientemente rápido para financiar crescentes compromissos distributivos sem ruptura orçamental. Essa é a condição que deixou de se verificar e é a sua ausência que explica a maior parte das tensões que atravessam hoje a política económica europeia.

A política económica de qualquer país tem de conciliar três imperativos: Crescer, estabilizar e repartir. Em abstracto, ninguém se declara contra nenhum deles. O conflito surge quando é preciso ordená-los, escolher os…