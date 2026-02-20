“Crescer sem perder a essência”: Travassos, Albuquerque & Associados celebra 12 anos

A Travassos, Albuquerque & Associados faz um balanço positivo do percurso de 12 anos, marcado por um crescimento “sustentado” e “consciente”. A firma quer reforçar a equipa e consolidar certas áreas.

No ano em que comemora o seu 12.º aniversário, a Travassos, Albuquerque & Associados faz um balanço “positivo” e destaca que foram anos marcados por um crescimento “sustentado” e “consciente”, “sempre com a preocupação de preservar os valores que nos definem desde o primeiro dia”.

“Cada desafio, das alterações estatutárias à adaptação a novos mercados, foi encarado como uma oportunidade para evoluir. Crescemos porque temos pessoas extraordinárias: colegas, colaboradores e clientes que confiam em nós há mais de uma década. É essa confiança que nos move e que faz da nossa história uma história de pessoas”, assume o sócio fundador João de Travassos.

Atualmente com 17 profissionais, a firma tem cumprido todos os objetivos traçados, mantendo a “matriz intacta”. “Essa coerência traduz-se num crescimento sólido e numa especialização cada vez maior em áreas emergentes”, assume o sócio.

Sobre o crescimento da sociedade, João de Travassos explica que teve início numa aposta “precoce” e “estratégica” na especialização em tecnologias de informação, em particular na área do software. Mas essa especialização cresceu em paralelo com a “vida societária e comercial das empresas” que acompanham.

“Tivemos a sorte, e o mérito, de crescer com os nossos clientes, criando sinergias e enfrentando projetos desafiantes, muitos deles internacionais, que nos colocaram em contacto permanente com outras jurisdições”, acrescenta.

Não se assumindo como uma sociedade “mainstream”, o sócio fundador alerta que sempre tiveram a preocupação de dar resposta a áreas de nicho, permitindo-lhes trabalhar em diversas áreas. “Queremos manter a diversidade que nos caracteriza, atentos às necessidades do mercado e prontos para responder com soluções inovadoras”, assume.

Do reforço da equipa à consolidação de áreas estratégicas

Com o foco na proximidade com os clientes, a Travassos, Albuquerque & Associados quer manter a sua posição no mercado e na administração da justiça como a entendem: “rigor, ética e compromisso com a justiça”.

“Definimo-nos como advogados, na verdadeira aceção da palavra. Não somos consultores nem juristas: somos advogados, e é assim que queremos continuar, com a mesma identidade que nos acompanha desde o início”, garante João de Travassos.











O sócio fundador assume que o principal desafio é continuar a crescer sem perder a essência. “Preservar a identidade, a qualidade do serviço e a proximidade com os clientes é o nosso maior desafio, e também a nossa maior prioridade”, acrescenta.

Após mais de uma década a operar, a firma quer reforçar a equipa, consolidar áreas estratégicas e investir em novas ferramentas de trabalho. “Tudo isto assente numa aposta contínua na formação técnica, porque acreditamos que o conhecimento e a especialização são a base da nossa profissão”, revela o sócio fundador.

Nos próximos anos querem ainda manter os valores e a visão e não preveem uma expansão para outras cidades em Portugal. “Há cerca de um ano reforçámos a nossa presença a Norte, tendo recentemente mudado para novas instalações, com uma equipa dinâmica e maior. Essa aposta responde às necessidades da região e consolida a nossa presença nacional. Quanto ao futuro, estamos motivados para acompanhar os nossos clientes na sua expansão internacional, nomeadamente no Brasil”, conclui João de Travassos.