Energia, defesa, infraestruturas e tecnologia deverão estar entre os setores a gerar mais procura por serviços jurídicos em Portugal até 2030. O que esperam as firmas de advogados?
Energia, infraestruturas, defesa, tecnologia e até educação e saúde são alguns dos setores da economia que os advogados consideram que irão gerar mais procura por serviços jurídicos em Portugal até 2030.
No caso do setor energético, o diretor de Business Development (BD) da Morais Leitão, Frederico Gardete Correia, considera que continuará a ser “absolutamente central”. “As perspetivas económicas e os instrumentos de política…
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Da energia à defesa: onde estará o negócio dos advogados até 2030?
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