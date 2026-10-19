Da energia à defesa: onde estará o negócio dos advogados até 2030?

Energia, infraestruturas, defesa, tecnologia e até educação e saúde são alguns dos setores da economia que os advogados consideram que irão gerar mais procura por serviços jurídicos em Portugal até 2030.

No caso do setor energético, o diretor de Business Development (BD) da Morais Leitão, Frederico Gardete Correia, considera que continuará a ser “absolutamente central”. “As perspetivas económicas e os instrumentos de política…