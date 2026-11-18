Corria o ano de 2020. A pandemia de Covid-19 tinha paralisado o mundo, com confinamentos generalizados e milhões de mortes. Mas, enquanto o planeta tentava adaptar-se a uma nova realidade, uma decisão tomada no final desse ano viria a marcar o futuro da indústria tecnológica e da inteligência artificial (IA).

Dois irmãos que trabalhavam na OpenAI, a empresa que viria a lançar o ChatGPT no final de 2022, decidiram abandonar a tecnológica e juntar-se a outros funcionários e investigadores para criar uma…