Da taxa sobre lucros à licença parental, os temas que vão agitar o regresso do Parlamento

O reinício dos trabalhos parlamentares está marcado para o dia 15 de setembro, data a partir da qual os deputados vão discutir uma panóplia de temas que prometem agitar as águas.

Com os trabalhos oficiais no Parlamento prestes a arrancar, há dossiês que transitam do período pré-férias e outros que começarão agora a ser discutidos. Da taxa sobre os lucros das petrolíferas, à licença parental, passando pela nova lei do Tribunal de Contas e pela Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), não deixando de lado os exames, o ‘caso das fragatas’ e o INEM, são vários os temas em cima da mesa dos deputados.

Taxa sobre os lucros das petrolíferas e participação na REN por esclarecer

No final de julho, o Governo aprovou, em Conselho de Ministros, a criação de uma Contribuição de Solidariedade Temporária sobre o Setor Petrolífero aplicada às empresas dos setores do petróleo bruto e da refinação. Esta decisão foi comunicada, mas sem detalhes. Sabe-se que terá um “caráter excecional” e que será aplicável apenas ao período de 2026, “à taxa de 33%, na parte em que os resultados relevantes apurados em 2026 excedam em mais de 20% a média dos lucros apurados nos exercícios de 2024 e 2025″.

Não é claro, para já, a que se refere a expressão “resultados relevantes” e se a taxa incidirá sobre alguma empresa além da Galp, que foi a única afetada por uma taxa equivalente em 2022, que gerou receitas de 8,3 milhões de euros. Também não se sabe quanto é que o Governo pretende arrecadar com esta medida e que projetos específicos serão financiados com a verba angariada. Sabe-se apenas que as iniciativas serão do âmbito da eficiência energética e do apoio a famílias e setores mais afetados pelo aumento dos preços dos combustíveis.

Outra das iniciativas recentes do Governo na área da energia e que carece de esclarecimentos adicionais é a entrada no capital social da REN, que foi avançada em meados de agosto e concretizada no início de setembro: o Estado passou a ter uma participação de 13,7% na gestora da rede elétrica de transporte nacional. A Iniciativa Liberal requereu uma audição do ministro das Finanças para que este possa explicar o racional da aquisição da participação. Os especialistas duvidam que permita aliviar os preços da eletricidade, algo que chegou a ser defendido pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Alívio do IRS dependente do “sim” do Parlamento

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro no debate da moção de censura apresentada pelo Chega: o Governo vai propor ao Parlamento a redução do IRS até ao sexto escalão, prevendo que o alívio será sentido já nas retenções na fonte de novembro. Significa que o subsídio de Natal deste ano poderá ser superior, em termos líquidos.

A confirmar-se, esta será a quinta redução de IRS levada a cabo por Luís Montenegro, sendo que, desta vez, o impacto estimado é de 400 milhões de euros.

“Não estamos a falar mais dívida ou ilusões para o futuro. Nós, no Governo, não aceitamos a falsa escolha entre contas certas e justiça social. Preferimos as contas justas”, sublinhou o primeiro-ministro, que revelou ainda que a proposta deste alívio será aprovado no Conselho de Ministros da próxima semana. Seguirá, depois, para a Assembleia da República.

Prestação Social Única volta ao Parlamento. O que vai mudar?

A Prestação Social Única (PSU) foi um dos temas mais quentes do fim da última sessão legislativa e promete voltar a chamar a atenção naquela que agora começa. O Livre, o PCP e o Bloco de Esquerda juntaram-se num pedido de apreciação parlamentar deste diploma, por considerarem que “incumpre a promessa reiterada de que ninguém seria prejudicado” e “perpetua a espiral de pobreza” em Portugal.

Também o PS – que ajudou a viabilizar a autorização legislativa para a criação desta medida – tem deixado críticas às regras que o Governo definiu para esta nova prestação social, tendo questionado o ministro dos Assuntos Parlamentares, conforme escreveu o ECO, sobre as “potenciais limitações” no acesso à proteção social, a potencial redução do apoio garantido a alguns beneficiários e sobre a exigência de mais tempo de trabalho social aos jovens e aos titulares a partir da terceira renovação.

A Prestação Social Única, convém explicar, é um apoio mensal que visa assegurar ao titular e ao respetivo agregado familiar os recursos para a satisfação das suas necessidades mínimas. A criação desta medida estava prevista no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Caso o Governo não tivesse regulado até ao final de agosto esta prestação, Portugal perderia cerca de 600 milhões de euros.

Prémio salarial pode ou não ser acumulado com IRS Jovem?

Transita para esta sessão legislativa o projeto de lei apresentado pelo PS que visa forçar o Estado a pagar o prémio salarial (que corresponde à devolução das propinas aos recém-formados), bem como garantir que esta medida é cumulável com o regime do IRS Jovem. O projeto já foi aprovado na generalidade (apesar dos votos desfavoráveis do PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal) e está agora a fazer o seu caminho na especialidade.

Este incentivo, importa lembrar, foi criado ainda pelo Governo de António Costa, em 2023, como parte de um pacote para reter os jovens no país. No ano passado e neste ano, o formulário não foi, contudo, disponibilizado, o que significa que os novos diplomados não conseguiram fazer a sua inscrição.

Em janeiro, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, explicou que o Executivo tinha tomado a decisão de rever o prémio salarial e que apresentaria uma proposta nova “em breve”. Tal acabou, contudo, por não acontecer. “Não é aceitável que um apoio legalmente previsto permaneça formalmente em vigor e simultaneamente deixe de ser executado por mera via administrativa”, insiste, por isso, o PS.

Licença parental a caminho de um alargamento

Uma das medidas previstas na reforma laboral que o Governo queria levar a cabo era o alargamento da licença parental, com um reforço da divisão entre os progenitores. O pacote “Trabalho XXI” acabou por ser chumbado pelo Parlamento, mas a parentalidade promete ser um dos temas fortes da sessão legislativa que está agora prestes a arrancar.

É que há uma iniciativa de cidadãos a fazer caminho no Parlamento, que prevê a extensão da licença parental inicial até 180 dias, com remuneração a 100%, independentemente da partilha entre os progenitores. O PSD e o CDS-PP têm levantado reservas quanto a esta proposta, considerando que tal poderá agravar a desigualdade de género no mercado de trabalho.

“Se é certo que é virtuoso o alargamento da licença parental inicial, é igualmente certo que, quando esse direito é gozado integralmente pelas trabalhadoras mães, a medida deixa de ser equilibrada do ponto de vista da conciliação. Portanto, torna-se potencialmente atentatória dos valores da igualdade entre homens e mulheres”, avisou, numa audição regimental, a ministra do Trabalho. Na primeira legislatura de Luís Montenegro, outra iniciativa deste género estava a ser discutida no Parlamento, mas a queda do Governo fez com que caducasse.

Lei do Tribunal de Contas volta a ser discutida

Outros dos temas que vão estar em “cima da mesa” na rentrée do Parlamento é a nova lei do Tribunal de Contas (TdC) proposta pelo Governo. A lei prevê que contratos para reconstruir áreas afetadas por tempestades, incêndios ou outros eventos extraordinários fiquem isentos de visto prévio.

A nova legislação sobe para 10 milhões de euros o teto das despesas que as entidades públicas, como autarquias e serviços públicos, podem realizar sem terem de enviar os contratos para um processo de fiscalização prévia do TdC e prevê ainda que ficam isentos outros atos específicos.

Passa a ser obrigatório – caso o diploma ‘passe’ no Parlamento – a comunicação de atos e contratos ao TdC, incluindo os isentos de fiscalização prévia. São também revistos os fundamentos de recusa de visto e há alterações no plano processual, incluindo o direito de o cocontratante se pronunciar sobre o projeto de decisão final de recusa de visto e, depois, dela recorrer.

Os poderes de auditoria também serão reforçados, consagrando-se expressamente – em linha com as melhores práticas europeias -, a possibilidade de o Tribunal auditar a execução de programas ou medidas de política pública. A nova lei prevê, por último, a criação de um Conselho Consultivo, com a função de designar professores universitários para integrar o júri dos concursos de recrutamento de juízes (competência que atualmente cabe ao Governo) e ainda um papel consultivo. O Parlamento tem feito uma série de audições — a mais recente foi a da presidente do Tribunal de Contas, Filipa Urbano Calvão, na quarta-feira –, antes de fechar uma decisão.

Exames: do caos à eventual comissão de inquérito

O Ministério Público abriu um inquérito na sequência de uma queixa apresentada pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof) sobre o processo de classificação eletrónica dos exames nacionais do ensino secundário. A queixa, entregue em julho, baseia-se em relatos de folhas de prova desaparecidas e de professores que terão sido instruídos a classificar itens cujas respostas estavam incompletas. O caso poderá agora ganhar novo palco político no regresso do Parlamento, face à possibilidade de avançar uma comissão parlamentar de inquérito.

A estreia do sistema de correção digital, adotado em 2026, ficou marcada por falhas na digitalização das folhas, atrasos na disponibilização dos exames e dificuldades na plataforma de classificação, obrigando ao adiamento do início da segunda fase. O Governo reconheceu “constrangimentos operacionais e tecnológicos”, incluindo ficheiros digitalizados incompletos, associação incorreta de folhas a provas ou itens, erros na identificação das versões e na leitura de respostas de escolha múltipla e problemas de parametrização. Os pedidos de reapreciação da primeira fase aumentaram 44%, para cerca de 8.900, face a 2025.

Apesar dos problemas, o Governo garante que não recebeu qualquer alerta técnico que recomendasse travar a classificação digital. Em resposta às perguntas do PS, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação afirma que a informação técnica transmitida à tutela não apontava para a inviabilidade da solução e que a experiência de classificação eletrónica do exame de Filosofia, em 2025, tinha sido globalmente positiva. Na segunda fase, os reportes de erros na plataforma caíram de 90.479 para 5.110, enquanto as desconformidades na plataforma PDF passaram de 870 para cinco. Foram ainda identificadas 21.013 classificações afetadas por correções de parametrização, 87,7% das quais resultaram numa subida da nota.

Apesar de Fernando Alexandre ter considerado que o sucesso da segunda fase demonstrou que o processo estava “bem concebido”, o PS e a Fenprof exigiram responsabilidades e a saída do ministro. No final de agosto, o líder socialista, José Luís Carneiro, voltou a acusar o primeiro-ministro, Luís Montenegro, de tentar “branquear” o “caos nos exames”.

Na sequência dos problemas, o Governo anunciou que o Conselho Nacional de Educação (CNE) vai realizar uma avaliação independente ao modelo de avaliação externa das aprendizagens, incluindo a digitalização e classificação eletrónica dos exames. O relatório deverá ser entregue ao Governo e à Assembleia da República até 31 de dezembro de 2026 e será publicado na íntegra.

A avaliação do CNE decorre em paralelo com a pressão política sobre o Governo. O PS já tinha questionado o Executivo sobre a decisão de avançar para a classificação digital, as opções técnicas e contratuais e os impactos nos alunos, admitindo uma comissão parlamentar de inquérito caso as respostas fossem insuficientes. Com a resposta do Governo, caberá agora ao PS decidir se mantém essa intenção, enquanto decorrem o inquérito do Ministério Público e a avaliação independente do CNE.

Enquanto as rendas sobem, Governo quer mercado mais flexível

As mudanças na relação entre inquilinos e senhorios é outro dos temas quentes na rentrée parlamentar, uma vez que o Governo apresentou propostas de alteração ao Novo Regime do Arrendamento Urbano ( NRAU). Entre as propostas, que chegaram à Assembleia da República a 12 de agosto e aguardam que os deputados regressem aos seus lugares, estão revisões nas regras de incumprimento contratual, despejos e formação de rendas. Por exemplo, o Governo quer acabar com o teto de 2% no aumento para os novos contratos de arrendamento, como noticiou o ECO antes da apresentação da primeira parte do programa Construir Portugal.

A ideia é antecipar em três anos o fim do travão, permitindo que os valores passem a ser livremente acordados entre as partes e deixando de as indexar ao valor do contrato anterior com um coeficiente máximo de atualização até ao final de 2029. E as falhas de pagamento? Se o atraso for de dois meses pode-se iniciar um processo de despejo. Ou seja, o perdão desceu um mês, uma vez que o prazo de mora neste momento é de três meses. Por outro lado, haverá uma diferenciação entre idade e rendimentos na transição de contratos antigos para o NRAU: os mais jovens e com rendimentos mais baixos mantêm proteção temporária, enquanto rendimentos mais altos poderão ter atualizações para valores indexados ao património.

Os valores das rendas têm aumentado consecutivamente. Só no primeiro trimestre, a renda mediana dos mais de 39 mil contratos feitos em Portugal subiu 9%, em termos homólogos, e atingiu os 9,46 euros por metro quadrado. E no próximo ano, a partir de 1 de janeiro de 2027, as rendas poderão subir até 2,56% se os senhorios quiserem, tendo em conta a taxa de inflação em agosto, que serve de base para calcular o coeficiente de atualização anual das rendas.

Nuno Melo vai ao Parlamento explicar contrato de 3,9 mil milhões para fragatas

Ainda não há data para a ida do ministro da Defesa à Assembleia da República, mas a audição de Nuno Melo foi aprovada por unanimidade pelos deputados da Comissão de Defesa. Os deputados querem ouvir as explicações do governante sobre a compra das fragatas a Itália. Um negócio de 3,9 mil milhões de euros, a maior fatia do empréstimo de 5,8 mil milhões de euros do empréstimo europeu SAFE, que os deputados do Chega querem escrutinado. PSD e CDS também pediram uma audição para “dissipar qualquer dúvida”.

Trata-se do maior investimento recente na compra de equipamento das Forças Armadas nacionais e que gerou dúvidas depois de ter sido noticiado o alegado envolvimento de uma empresa privada — a NTG, que teria representado a Fincantieri na compra das FREMM EVO — na negociação do acordo com o Estado, com o Chega a fazer acusações e a levantar dúvidas sobre o negócio. Tanto o Ministério da Defesa como a NTG negam o envolvimento na operação e o ministro Nuno Melo anunciou mesmo que ia avançar com processos contra o jornal e os deputados André Ventura e Pedro Frazão.

Ainda assim, a Comissão de Defesa aprovou a ida da NTG ao Parlamento, proposta pelo partido de André Ventura, com abstenção do PS e Livre.

O empréstimo SAFE e os investimentos de defesa irão certamente ocupar tempo de discussão dos deputados no regresso aos trabalhos. O PS não pediu uma audição do ministro sobre o negócio das fragatas, mas voltou a propor a criação de uma subcomissão para acompanhar os investimentos militares no âmbito dos empréstimos SAFE, pressionando o Chega a aprová-la.

O partido quer ainda avançar com um projeto de resolução – sem força de lei – que recomenda ao Governo a entrega ao Parlamento de um plano de desenvolvimento nacional e de capacitação da Defesa, de horizonte plurianual.

INEM regressa ao Parlamento com nova orgânica sob escrutínio da esquerda

A nova lei orgânica do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) vai estar entre os diplomas do Governo sob escrutínio da Assembleia da República no arranque dos trabalhos parlamentares, em setembro. O pedido de apreciação parlamentar foi apresentado conjuntamente por Livre, PCP e BE, que avançaram com a iniciativa a 21 de julho, permitindo que o decreto-lei seja debatido pelos deputados e, eventualmente, alterado ou até que veja a sua vigência cessada. O PS prepara também um pedido próprio de apreciação parlamentar, anunciado pelo secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, que acusa o Governo de promover uma “redução de meios” suscetível de colocar em causa a “previsibilidade e a segurança do socorro” às populações.

Em causa está o novo modelo de organização do dispositivo de emergência pré-hospitalar, que prevê, entre outras alterações, a transferência da gestão de 54 ambulâncias de emergência médica do INEM para as Unidades Locais de Saúde (ULS) e a transformação das atuais 46 ambulâncias de suporte imediato de vida em viaturas ligeiras de emergência. O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) contesta estas mudanças, considerando que representam uma redução da capacidade de resposta do instituto e, em conjunto, uma perda de 100 ambulâncias com capacidade de intervenção no modelo atual. O presidente do sindicato, Rui Lázaro, fala mesmo em “desmantelamento do INEM” e sustenta que a alteração das viaturas de suporte imediato de vida poderá retirar-lhes a capacidade de transportar doentes.

A contestação deverá, assim, marcar o debate parlamentar sobre a nova lei orgânica do INEM, num momento em que os trabalhadores já convocaram duas jornadas de greve, para 14 e 28 de setembro, precisamente contra a reorganização do dispositivo. O STEPH argumenta que a redução de meios pode agravar os tempos de resposta numa rede que já enfrenta constrangimentos, dando como exemplo ocorrências no Algarve que, segundo o sindicato, chegaram a esperar mais de uma hora por uma ambulância. A discussão parlamentar poderá resultar em alterações ao diploma ou, em último caso, na cessação da sua vigência.

Municípios querem mais verbas com nova Lei das Finanças Locais

Apresentada há exatamente 20 anos pelo então ministro de Estado e da Administração Interna António Costa, a Lei das Finanças Locais teve uma revisão em setembro de 2013, no período da “troika”, e está agora em processo de uma reformulação que se prevê profunda.

Há muito que a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) pede uma LFL nova, mas o processo resvalou várias vezes ao longo dos governos de António Costa e Luís Montenegro.

A discussão sobre a LFL corre em pista paralela à da descentralização de competências, com os municípios a exigirem verbas à altura das responsabilidades que o Estado central lhes transferiu, designadamente na saúde e educação. Esta é uma matéria que já fazia parte dos principais objetivos da anterior presidente da ANMP, Luísa Salgueiro, após as autárquicas de 2021.

Em junho de 2024, semanas após chegar pela primeira vez a líder do Governo, Luís Montenegro apontou o foco a uma nova formulação que possa “dar de forma transparente, previsível e justa os recursos financeiros de que os municípios precisam para exercer as competências que lhe foram atribuídas”. Há um ano, Luísa Salgueiro já avisava que “a nova lei só terá eficácia plena quando tiver cabimentação de base num OE”.

Em abril deste ano, quando o Governo criou um grupo de trabalho incumbido de coordenar essa revisão, deixou na lei uma particularidade motivadora de contestação entre autarcas: a ANMP e a associação de freguesias, ANAFRE, são identificados como meros “observadores”, ao lado de representantes dos gabinetes de vários ministérios e dos governos regionais dos Açores e Madeira.

A previsão governamental de inscrição no Orçamento do Estado de 2026 (OE2026) resvalou, e é incerto que venha a constar no de 2027, a apresentar dentro de semanas. Desde logo, o grupo de trabalho criado em abril (com um atraso face à promessa deixada há um ano de que estaria formado ainda em 2025), tem até final de dezembro para apresentar conclusões do trabalho.

Ainda que em 2025 o Governo tenha afirmado querer que a LFL “seja já utilizada no próximo orçamento para 2027”, em junho o primeiro-ministro disse ser “pouco realista” que tal aconteça.

Com este esvaziar do balão das expectativas dos municípios e freguesias, a discussão no Parlamento deverá levar à inscrição de verbas adicionais para estes apenas no OE2028.

Audições marcam debate sobre futuro da Lusa

Num ano de turbulência em torno da Lusa, na sequência da alteração dos estatutos após o Estado passar a deter a totalidade da agência noticiosa, a Assembleia da República vai manter a discussão acesa. Para já, deverão iniciar-se as audições a um rol de entidades, entre as quais a Administração da agência, a direção de informação e os sindicatos representativos.

Os novos estatutos da Lusa, publicados a 28 de janeiro, criaram um Conselho Consultivo, composto por 13 elementos — entre associações do setor, RTP, Comissão de Trabalhadores e da Direção de Redação, Regiões Autónomas e Associação Nacional de Municípios Portugueses e Assembleia da República. Ao mesmo tempo, passaram a prever a possibilidade de o diretor de informação ser chamado ao Parlamento, mediante solicitação, uma das alterações que mais contestação suscitou.

Várias são as propostas em cima da mesa, desde a criação de novos organismos como um Conselho Geral Independente (CGI) até à retirada ao Governo do poder de escolher diretamente a administração.

Restrições a menores de 16 anos podem chegar à Inteligência Artificial

Em Portugal, a proposta do PSD para travar o acesso livre às redes sociais e outras plataformas a crianças até aos 16 anos foi aprovada na generalidade, estando agora a ser debatida na especialidade. O documento final deverá estar pronto até ao próximo mês, procurando ir além da proposta inicial e abranger aplicações como o WhatsApp e Signal, assim como as ferramentas de inteligência artificial.

Mas o caminho não é claro. As restrições de acesso por menores às redes sociais são um dos tópicos que mais debate tem gerado a nível mundial, com uma decisão do tribunal constitucional francês – que bloqueou o processo em França – e novas regras em preparação na Austrália, depois de ter sido o primeiro país do mundo a proibir o acesso a menores, medida que tem sido contornada –, a marcarem recentemente a discussão internacional.

Onze anos depois da última grande reforma, vem aí nova revisão da Lei de Enquadramento Orçamental

O Governo reforçou a transparência do processo de nomeação para a presidência do Conselho das Finanças Públicas (CFP). Os nomes escolhidos passam a ter de incluir uma audição prévia obrigatória no Parlamento e a tomar posse perante o Presidente da República. A instituição vê ao mesmo tempo o seu mandato alargado e passa a ter maior autonomia para contratar. Estas medidas estão previstas na proposta de lei do Governo, submetida antes do verão à Assembleia da República, de alteração dos estatutos do CFP, a entidade que avalia a sustentabilidade das finanças públicas em Portugal.

Na quarta-feira, o Governo entregou também no Parlamento a proposta para a nova Lei de Enquadramento Orçamental, que chegou a estar prometida para o ano passado. O diploma adapta as regras às alterações do quadro de governação económica de Bruxelas, ao mesmo tempo que determina que os orçamentos do Estado devem respeitar os objetivos do Plano Orçamental-Estrutural e do novo quadro de médio prazo, estabelecendo que o limite de despesa previsto constitui a base do Orçamento do ano seguinte.

As propostas surgem depois do Ministério das Finanças ter recebido contributos de várias entidades. Neste processo está previsto que sejam ouvidas em audições as principais instituições que fiscalizam as contas públicas.