De El-Sayed a Obama e de Trump a Paxton, os vencedores e os derrotados das intercalares

A onda foi 'azul' nas intercalares dos Estados Unidos, dando aos democratas o cleansweep que as sondagens e os mercados de apostas davam a adivinhar, mas que quase todos os observadores viam com algum cuidado, tendo em conta surpresas no passado recente.

As previsões acabaram por ser certeiras e os democratas conquistaram o controlo tanto do Senado como da Câmara dos Representantes, obtendo vitórias esmagadoras em redutos republicanos pela primeira vez em várias gerações,…