De El-Sayed a Obama e de Trump a Paxton, os vencedores e os derrotados das intercalares

Eleições nos EUA

De El-Sayed a Obama e de Trump a Paxton, os vencedores e os derrotados das intercalarespremium

Nos democratas há novos senadores que conquistaram bastiões 'vermelhos e um provável novo speaker da Câmara, enquanto nos republicanos Trump é o principal, mas não único, derrotado.

A onda foi 'azul' nas intercalares dos Estados Unidos, dando aos democratas o cleansweep que as sondagens e os mercados de apostas davam a adivinhar, mas que quase todos os observadores viam com algum cuidado, tendo em conta surpresas no passado recente.

As previsões acabaram por ser certeiras e os democratas conquistaram o controlo tanto do Senado como da Câmara dos Representantes, obtendo vitórias esmagadoras em redutos republicanos pela primeira vez em várias gerações,…

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