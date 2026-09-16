Todas as sextas-feiras, desde 6 de março, dois ministérios assinam uma Portaria que fixa quanto imposto vai desaparecer do preço dos combustíveis na segunda-feira seguinte. Já lá vão 25 portarias, e a mais recente, em vigor desde 14 de setembro, fixou o maior desconto de todo o período no gasóleo, 9,76 cêntimos por litro, a que se somam 6,59 cêntimos na gasolina sem chumbo.

Para os consumidores, este mecanismo tem-se revelado praticamente neutro. Entre março e julho, por cada euro que a subida dos combustíveis fez entrar a mais nos cofres do Estado por via do…