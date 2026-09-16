Energia

Desconto no ISP já absorveu 99% do IVA gerado com subida do preço dos combustíveispremium

Desde março, o Governo já devolveu 214 milhões de euros através do desconto no ISP, quase o equivalente aos 216 milhões que a subida dos combustíveis fez entrar a mais nos cofres do Estado em IVA.

Todas as sextas-feiras, desde 6 de março, dois ministérios assinam uma Portaria que fixa quanto imposto vai desaparecer do preço dos combustíveis na segunda-feira seguinte. Já lá vão 25 portarias, e a mais recente, em vigor desde 14 de setembro, fixou o maior desconto de todo o período no gasóleo, 9,76 cêntimos por litro, a que se somam 6,59 cêntimos na gasolina sem chumbo.

Para os consumidores, este mecanismo tem-se revelado praticamente neutro. Entre março e julho, por cada euro que a subida dos combustíveis fez entrar a mais nos cofres do Estado por via do…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Governo chamado para debate de urgência sobre custo de vida

ECO,

PS antecipa-se ao Chega para pressionar Executivo a avançar com novas medidas para responder à subida dos preços dos combustíveis, dos alimentos e dos encargos com a habitação.

1

Populares