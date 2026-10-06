Há títulos que praticamente escrevem o artigo por nós. Mário Centeno acaba de publicar, com Filipe Santos Costa, 'Contas Certas — Crónica de uma Mudança Política em Portugal'. É um bom título: curto, reconhecível e suficientemente familiar para recuperar em duas palavras uma das narrativas económicas e políticas mais marcantes da última década portuguesa. Depois do célebre “Ronaldo das Finanças”, faltava talvez a crónica das “contas certas”. Não li o livro (e não tenciono fazê-lo) e não farei aqui uma recensão. O título basta para uma pergunta bem mais interessante: Quão extraordinárias foram, afinal, essas contas? Há uma pequena ironia conveniente: para avaliar as “contas certas” é preciso fazer algumas contas. E quando se fazem, a história torna-se bastante menos épica.

Comecemos pelo que não está em discussão. As contas públicas portuguesas melhoraram significativamente durante os anos em que Centeno foi ministro das Finanças. O défice diminuiu, Portugal saiu em 2017 do Procedimento…