Com a geopolítica em constante mudança, a pressionar as alianças, até que ponto deve influenciar compras militares? Não deverá esta ser uma decisão meramente técnica sobre o ganho de capacidades?
A invasão russa da Ucrânia e o foco dos Estados Unidos no Indo-Pacífico obrigou a Europa a fazer avultados investimentos para ganhar capacidade de soberania de defesa. Se a geopolítica determina investimentos e alianças entre países, deverão também as mudanças na geopolítica, com velhas alianças a mostrarem claros sinais de desgaste, também determinar as compras de equipamentos militares? "Mais do que deve, tem de influenciar", atira Azeredo Lopes.
E não é apenas o antigo ministro da Defesa a ter a mesma visão. Na hora de comprar equipamento militar, a geopolítica "tem que ser tida em linha de consideração, quem não…
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Deve a geopolítica influenciar as compras militares?
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