Do 3310 à inteligência artificial. Como a Nokia mudou e voltou ao Stoxx 50

A empresa finlandesa entrou para o índice europeu Stoxx 50 no final de setembro, após consecutivas valorizações na bolsa. A recente evolução desta multinacional camaleónica está relacionada com a IA.

Perguntámos a um jovem da geração Z o que a marca Nokia lhe fazia lembrar e a resposta foi rápida: “Telemóvel rígido, antigo, ecrã pequeno e teclas”. A questão não foi direcionada a esta faixa etária por mero acaso, uma vez que resposta semelhante já se antecipava de boomers ou millennials, mas parece que a centenária empresa de telecomunicações terá de esperar para geração Alpha e Beta para se dissociar de uma vez por todas do seu negócio passado.

Apesar de a imagem dos telemóveis 3310 e do 1100 permanecerem na memória dos portugueses, longe vão os tempos da Nokia fabricante de “tijolos” e essa mudança estratégica começa a refletir-se de forma mais expressiva em bolsa. Há duas semanas, a empresa finlandesa recuperou um lugar no índice europeu Stoxx 50, pondo fim a um ano de ausência e beneficiando da despromoção do grupo Volkswagen. Enquanto a dona da Audi tem ficado para trás na evolução técnica, a Nokia foi-se desenvolvendo, pouco a pouco, nas infraestruturas de internet e conquistou a atenção dos players da inteligência artificial (IA).

A reconstrução, que se iniciou por volta de 2013/2014 — não sem antes levar a prejuízos e saídas de dezenas de milhares de trabalhadores — acabou por tornar a Nokia numa tecnológica de redes e computação cloud, encarregue de construir as rotas por onde a IA navega. Ou seja, a imagem (e resposta) que agora conta é a das empresas e governos, nomeadamente operadoras, fabricantes de semicondutores, instituições do Estado, entidades da de segurança e defesa. Mais do que as dos consumidores.

A aceleração em torno do alvo IA arrancou oficialmente a 1 de janeiro de 2026, quando entrou em vigor a nova estrutura de negócio composta por duas divisões principais: a Network Infraestructure (infraestrutura de rede) para fibra ótica, IP e rede fixa – através da qual pretende embeber da expansão global da IA e dos data centers – e a recém-criada Mobile Infraestructure (infraestrutura móvel) para tecnologias e serviços core de rádio. A antiga Nokia Technologies quer encaminhar a indústria para o 6G.

A empresa de Espoo tem agora a meta de elevar o lucro operacional anual para entre 2,7 mil milhões a 3,2 mil milhões de euros até 2028. No primeiro semestre deste ano, a Nokia mais que duplicou o resultado líquido para 88 milhões de euros, após um aumento de 184% em relação aos mesmos meses de 2025. Já as receitas cresceram 6% até aos 9.248 milhões de euros, entre janeiro e junho, impulsionadas pela subida de 9% no negócio de infraestrutura de rede e de 5% na infraestrutura móvel.

O analista Henrique Tomé afirma que a entrada da Nokia no Euro Stoxx 50 resulta da melhoria da sua capitalização bolsista, na sequência deste realinhamento iniciado ainda em 2025 com a contratação do diretor de IA do grupo Intel para o cargo de CEO. “As ações da Nokia mais do que duplicaram em termos homólogos, atingindo em junho um máximo de quase 18 anos. A evolução foi suportada pela mudança estratégica da empresa para equipamentos de fibra ótica e soluções de conectividade para centros de dados de IA, um segmento que beneficia do aumento do investimento em infraestruturas digitais”, explica o trader da XTB.

Questionado sobre a importância desta posição para investidores, Henrique Tomé disse ao ECO que “a entrada num índice de referência como o Euro Stoxx 50 pode desencadear mais procura pelas ações da empresa”, porque o índice europeu “é acompanhado por cerca de 30 ETF que são obrigados a integrar também as ações da empresa no seu cabaz”. “É importante perceber que a entrada ou saída de um índice não altera os resultados, os fluxos de caixa ou a posição competitiva de uma empresa. No longo prazo, são sobretudo a evolução do negócio e a avaliação da empresa que determinam o retorno para os acionistas”, ressalva.



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Só nas últimas semanas, várias foram as valorizações da Nokia. Por exemplo, a 9 de setembro os títulos dispararam mais de 4% depois de a Google ter anunciado um investimento de 13 mil milhões de dólares (11,5 mil milhões de dólares na Finlândia) e a 17 de setembro saltaram mais de 5% após um reforço da parceria com a Microsoft.

Mudança estratégica atrai Nvidia

A Nvidia tornou-se, há precisamente um ano, numa das maiores acionistas da Nokia, ao pagar mil milhões de dólares (cerca de 858 milhões de euros) para entrar no capital da empresa de telecomunicações, o que catapultou as ações para máximos de uma década. No dia seguinte ao anúncio do investimento, John Harrington, vice-presidente executivo da Nokia, esteve em Lisboa e falou com o ECO sobre os objetivos da parceria com a tecnológica norte-americana, que envolve uma participação de 2,9% por parte da única five-trillion dollar baby de sempre.

Antes sequer da primeira pergunta, John Harrington deixou um lembrete: “Já não fazemos smartphones”. É que, no início do ano passado, a marca que estava a produzir os telemóveis Nokia pôs fim à venda dos equipamentos, num derradeiro virar de página para outro género de tecnologia. Esta refrescada versão da Nokia, focada apenas nas infraestruturas digitais e software, ecoou do outro lado do Atlântico e atraiu a Nvidia.

Por cá, a empresa tem um acordo com a Meo, que deveria ter sido reforçado com pompa e circunstância na última edição da Web Summit, mas o anúncio conjunto viria depois a ser cancelado. A operadora de telecomunicações do grupo Altice é cliente da Nokia e encarregou-a da substituição dos equipamentos de fibra ótica da Huawei, onde se incluem infraestruturas e redes, como rádio e IP e “modernização” dos sistemas. Em causa não está “apenas a tirar o antigo e a colocar outro novo”, mas “trazer inovação, ajudando-os a reduzir os seus custos operacionais”, segundo , John Harrington, vice-presidente executivo da Nokia responsável por Infraestrutura de Rede na Europa, Médio Oriente, África e Ásia-Pacífico.

Hyvästi, China

Uma das mudanças foi geográfica. Em pleno verão, veio a público que a Nokia estava a preparar-se para abandonar o negócio na China, onde está desde 1985, despedir a maior parte da equipa local e fechar a maioria das instalações até ao final deste ano, avançou o South China Morning Post. O mercado chinês chegou a chegou a ser o seu maior do mundo para a Nokia, mas neste momento a ideia é manter apenas dos serviços pós-venda.

Trata-se de “medidas para alinhar melhor as suas operações na China com a sua forma global de operar”, porque os negócios na China “têm diminuído constantemente nos últimos anos”, obrigando-a a “ajustar a sua presença operacional” para “lidar com esta realidade”. Tudo porque, entre 2019 e 2025, a receita da Nokia na China caiu de 1,84 mil milhões de euros para 913 milhões de euros e o peso da região na sua receita total diminuiu de 7,9% para 4,6%.

Henrique Tomé, analista de mercados da XTB, dá ainda dois exemplos de outras empresas europeias que viram a sua situação fragilizada, pelo contexto socioeconómico ou falhas internas, e acabaram por recuperar. É o caso da Rolls-Royce, que apesar de ainda estar bastante associada aos carros de luxo, produz motores e turbinas para aviões comerciais e militares e viu-se “fortemente afetada pela pandemia” precisamente por causa dessa exposição à aviação comercial, o levou até a um processo de reestruturação. “As ações subiram mais de 200% em 2023, apoiadas pela melhoria dos seus fluxos de caixa, das margens operacionais e pela recuperação do tráfego aéreo”, refere.

A alemã Siemens Energy foi outra das multinacionais do ‘Velho Continente’ que enfrentou “uma forte pressão financeira” em 2023, na sequência de problemas no negócio de turbinas eólicas. Defeitos nos moinhos de vento (terra) e offshore (mar) obrigaram a avultadas reparações, penalizaram as contas da spin-off da Siemens e culminaram num pedido de apoio ao Estado alemão. “A recuperação posterior foi impulsionada pela melhoria da execução operacional, pela maior procura por infraestruturas de rede elétrica e pelo aumento do investimento nas redes de eletricidade”, assinala Henrique Tomé.



Curiosamente, por entre os desinvestimentos e viragem para o corporate, as teclas da Nokia estão a voltar a conquistar adeptos. Os telemóveis de teclas que marcaram várias gerações e dominaram o mercado nos anos 2000, antes de começarem a ser substituídos pelos smartphones, voltaram a ter uma palavra a dizer no bolso dos portugueses. A Worten concluiu que estes aparelhos estão a (re)ganhar espaço, desafiando a lógica de mercado num panorama de constante evolução de gadgets. Por entre as Siris e os agentes, os anéis Oura ou as pulseiras Whoop, renasceu o gosto por telemóveis que aguentam mais do que um dia de bateria ao ponto de serem procurados por consumidores que querem um segundo telemóvel com autonomia suficiente para situações de emergência/necessidade, que valorizam uma experiência de utilização considerada mais simples e que estão a tentar reduzir a dependência dos ecrãs no dia-a-dia.

Temos assistido a uma evolução consistente da procura por telemóveis de teclas, quer entre consumidores que pretendem reduzir o tempo de exposição a ecrãs, quer entre jovens em idade escolar, sobretudo após as restrições relativas ao uso de smartphones nas escolas, recentemente alargadas a mais alunos. É uma categoria que continua a crescer, com uma oferta cada vez mais adaptada às necessidades atuais, nomeadamente através da incorporação da conectividade 4G e de funcionalidades desenhadas para públicos específicos, com o segmento sénior. Diogo Silva Diretor do negócio Mobile da Worten

A retalhista do grupo Sonae, que inaugurou um museu de verão dedicado a estes telemóveis, acredita que “existe potencial para que esta tendência se mantenha nos próximos anos, acompanhando diferentes perfis de consumidores e momentos de utilização”. A tendência foi também noticiada pela Bloomberg, que se apercebeu de um aumento na procura destes itens nos marketplaces.

Tarde demais. A Nokia já está com a cabeça… Na Lua. De EAinda na passada quinta-feira anunciou que, em conjunto com a fabricante de microssatélites Iceye, vai desenvolver sistemas de comunicação por satélite, para governos e empresas ligadas à área da defesa, com o objetivo de apoiar missões de segurança militar e fronteiriça e serviços de emergência na resposta a catástrofes. A dupla que está a concorrer com a Starlink do Elon Musk deverá lançar os primeiros satélites de baixa órbita em 2028.

Paralelamente, lidera um consórcio de mais de 42 organizações, onde se incluem Nvidia, Leonardo ou Saab, para desenvolver sensores para drones. O projeto de robôs aéreos, terrestres e subaquáticos deverá gerar 90 milhões de euros em receitas até 2035, segundo a agência Reuters. A era é de investir em contratos para defesa, IA e data centers e menos de pegar no 3310 e jogar ao Snake.

Da fábrica de papel à NASA. Momentos-chave em 161 anos

1865 – Início da história – O negócio da Nokia remonta a 1865, quando o engenheiro mineiro Fredrik Idestam montou uma fábrica de celulose (papel) em Tammerkoski , perto da cidade de Tampere. No início do século XX , em 1902, o seu sucessor alargou a operação à geração de eletricidade.

1925 – Fundação dos laboratórios Bell – Os Bell Telephone Laboratories (agora Nokia Bell Labs) nascem de uma equipa de engenheiros e cientistas do inventor Alexander Graham Bell, que ficou conhecido por ter criado o telefone. Inicialmente, foram contratados para melhorar a tecnologia de som da AT&, mas a sua investigação em torno dos fundamentos da acústica acabaria por levar a mudanças que ficaram para a eternidade, como o simples facto de nos entendermos, com clareza fonética, durante um telefonema.

– – Os Bell Telephone Laboratories (agora Nokia Bell Labs) nascem de uma equipa de engenheiros e cientistas do inventor Alexander Graham Bell, que ficou conhecido por ter criado o telefone. Inicialmente, foram contratados para melhorar a tecnologia de som da AT&, mas a sua investigação em torno dos fundamentos da acústica acabaria por levar a mudanças que ficaram para a eternidade, como o simples facto de nos entendermos, com clareza fonética, durante um telefonema. 1967 – Fusão corporativa – O trio Nokia, Kaapelitehdas e Finnish Rubber Works fundem-se para criar a nova Nokia Corporation, que passa a ter quatro grandes unidades de negócios: silvicultura, cabos, borracha (através da qual faz botas para militares) e eletrónica. É neste ano que se verifica uma derradeira entrada no mercado dos cabos e da eletrónica, para além de se consolidar a presença na área da defesa.