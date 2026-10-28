Do sucesso à insolvência: como caiu a Unbabel, vítima da própria tecnologia

A queda da Unbabel, que no ano passado vendeu apressadamente todos os seus ativos a uma concorrente por apenas 5,7 milhões de dólares, deixa uma marca profunda no ecossistema de startups português, juntando-se a uma lista que inclui a Chic by Choice (2018) e a Farfetch (2023). Embora com desfechos muito diferentes, são histórias que oferecem lições aos empreendedores nacionais, contadas geralmente nas páginas dos jornais. A que vai ler a seguir, sobre uma startup de traduções com inteligência artificial (IA), que um dia sonhou ser 'unicórnio', tem vindo a ser contada pelo ECO. Mas nunca antes foi reportada com este nível de detalhe.

A Unbabel foi fundada em 2013 por cinco empreendedores, entre os quais Vasco Pedro, que comandou a startup até à insolvência declarada pelo Tribunal da Comarca de Lisboa em março de 2026.…