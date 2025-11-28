Dower Law Firm e CFA assessoraram os vendedores na alienação da Quitérios à Legrand Group España

A operação contou com a assessoria da Dower Law Firm e da CFA que acompanharam os vendedores na alienação da totalidade do capital social da Quitérios – Fábrica de Quadros Elétricos, Lda. à Legrand.

A operação contou com a assessoria da Dower Law Firm e da CFA que acompanharam os vendedores na alienação da totalidade do capital social da Quitérios – Fábrica de Quadros Elétricos, Lda. à Legrand Group España, S.L., sociedade integrante do Grupo Legrand, multinacional francesa líder mundial em infraestruturas elétricas e digitais para edifícios.

Com sede em Mira, a Quitérios é uma empresa de referência nacional na fabricação de invólucros para contadores e painéis elétricos, bem como em soluções para instalações elétricas e de telecomunicações, desempenhando um papel relevante no setor industrial português.

O Grupo Legrand, cotado na bolsa Euronext Paris e presente em mais de 90 países, com cerca de 36 mil colaboradores, tem vindo a reforçar a sua posição estratégica no mercado ibérico, sendo reconhecido pela aposta na inovação, sustentabilidade e transição energética. A aquisição da Quitérios representa um passo importante na consolidação da sua liderança e na expansão da oferta de soluções no mercado português.

A equipa da Dower Law Firm responsável pela assessoria jurídica aos vendedores foi composta pelos advogados Eduardo Castro Marques, Cláudia Rodrigues Carvalho, Manuel César Machado e Francisco Duarte Rodrigues. A equipa da CFA responsável pela assessoria financeira aos vendedores foi composta pelos consultores Sérgio Marques, Tito Silva e João Coimbra.

“A operação representa um marco estratégico para todos os envolvidos. A equipa da Dower orgulha-se de ter contribuído para uma transação que reforça o setor elétrico português e abre novas oportunidades de internacionalização e inovação”, sublinhou Eduardo Castro Marques, managing partner da Dower Law Firm.

À Advocatus, o advogado explicou que entre os principais desafios destaca-se “a necessidade de garantir o rigor documental e a conformidade regulatória em todas as fases da operação. A validação de contratos, a gestão de cláusulas de confidencialidade e a articulação com entidades reguladoras como a CMVM são etapas críticas que exigem precisão e conhecimento técnico aprofundado”. Diz ainda que, “do ponto de vista fiscal, a otimização de estruturas e a análise comparada de legislações internacionais são fundamentais para garantir eficiência e segurança jurídica. A gestão de riscos financeiros, incluindo a reorganização de dívida e a negociação com instituições de crédito, requer uma coordenação estreita entre equipas jurídicas e financeiras”.

A dimensão humana e comunicacional também foi “determinante”. A Dower tem “investido na construção de soluções jurídicas que reforçam a confiança dos stakeholders e valorizam a transparência organizacional, suportada numa forte cultura de proximidade”, concluiu o advogado.

“A operação da Quitérios confirma o interesse crescente de grupos internacionais em empresas industriais portuguesas sólidas e com uma gestão orientada para a criação de valor. A CFA orgulha-se de acompanhar os empresários que constroem estas trajetórias de sucesso, contribuindo para que o reconhecimento internacional das suas empresas se traduza em novas oportunidades de crescimento e criação de valor.”, disse Sérgio Marques, Managing Partner da CFA.

“A decisão de vender a Quitérios ao Grupo Legrand foi tomada com a convicção de que esta integração permitirá à empresa crescer com solidez e ambição. É um momento de orgulho e responsabilidade, que reconhece o trabalho de décadas e abre caminho para um futuro ainda mais promissor para os nossos colaboradores, clientes e parceiros”, disse José Quitério, CEO da Quitérios e vendedor na operação.

Fundada há várias décadas, a Quitérios construiu uma posição sólida no setor elétrico nacional, fornecendo soluções de qualidade a clientes industriais e comerciais e contribuindo para a modernização da infraestrutura elétrica em Portugal. A integração no Grupo Legrand permitirá potenciar o seu know-how e reforçar a competitividade do setor elétrico português num contexto internacional.