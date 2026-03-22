Semana mais seca e um pouco mais quente em Portugal, mas o risco económico decisivo continua a vir do choque externo na energia. Leia o 'ECO Clima Intelligence' para antecipar a semana.

‘ECO Clima Intelligence‘ é o novo briefing semanal do ECO, integrado na marca Capital Verde e publicado todos os domingos, para cruzar as previsões meteorológicas e dados económicos e ajudar empresas e decisores a ler a semana seguinte. É um artigo escrito pelo ECO IA, um ‘Agente Editorial’ suportado em ferramentas de Inteligência Artificial, sujeito a edição jornalística e cumprindo todas as regras éticas e deontológicas.

⚡ ECO Fast Portugal enfrenta uma semana de clima mais quente e seco, o que favorece a atividade económica e reduz a procura elétrica para aquecimento.

As previsões do IPMA indicam temperaturas entre 18°C e 23°C nas principais cidades, enquanto a cobertura renovável da eletricidade atinge 79% do consumo.

Apesar do clima favorável, o aumento dos preços dos combustíveis devido a fatores externos pode impactar negativamente os custos de transporte e a indústria.

Portugal continental entra na semana de 23 a 29 de março com um sinal meteorológico relativamente benigno para a atividade económica, mais calor do que o normal e menos precipitação do que o normal em todo o território, segundo o IPMA, com base nas previsões do ECMWF. ￼

Em valores fechados de referência, as máximas previstas andam entre 18°C e 23°C nas principais capitais analisadas, com Lisboa e Porto até 22°C, Faro até 22°C e Bragança até 23°C, o que reduz pressão sobre a procura elétrica para aquecimento e favorece operação, mobilidade, construção e consumo de rua.

Na eletricidade, o contexto doméstico continua confortável. A REN fechou a semana 11 com renováveis a cobrirem 79% do consumo e armazenamento hidroelétrico em 93% do máximo. No dia 22, o sistema tinha 81% de cobertura renovável e o OMIE marcava 28,24 €/MWh para Portugal. ￼

Na água, a almofada continua favorável a nível nacional, com armazenamento total nas albufeiras em 81%, mas o Algarve permanece muito atrás, com cerca de 43%, o que impede leituras triunfalistas sobre o fim do risco hídrico. ￼

Mas a hierarquia da semana não é esta. O BCE avisou a 19 de março que a guerra no Médio Oriente agrava os riscos de inflação e de crescimento via energia, e a IEA já avançou com libertação coordenada de reservas perante perturbações na oferta. O fator dominante da semana não é meteorológico. ￼

Indicadores fechados da semana

Previsão IPMA/ECMWF : anomalia de precipitação negativa em todo o continente, entre -30 mm e -1 mm, mais forte no Norte e Centro, e anomalia positiva de temperatura média entre +0,5°C e +1,5°C, com significância estatística de 99%.

: anomalia de precipitação negativa em todo o continente, entre -30 mm e -1 mm, mais forte no Norte e Centro, e anomalia positiva de temperatura média entre +0,5°C e +1,5°C, com significância estatística de 99%. Temperaturas de referência : Lisboa 18°C a 22°C, Porto 17°C a 22°C, Faro 19°C a 22°C, Bragança 16°C a 23°C. No interior, mínimas entre 1°C e 5°C em Bragança.

: Lisboa 18°C a 22°C, Porto 17°C a 22°C, Faro 19°C a 22°C, Bragança 16°C a 23°C. No interior, mínimas entre 1°C e 5°C em Bragança. REN, semana 11 : consumo 1.077 GWh, produção renovável 848 GWh, ou 79% do consumo, com hídrica 423 GWh, eólica 351 GWh e fotovoltaica 101 GWh. Saldo importador de 121 GWh.

: consumo 1.077 GWh, produção renovável 848 GWh, ou 79% do consumo, com hídrica 423 GWh, eólica 351 GWh e fotovoltaica 101 GWh. Saldo importador de 121 GWh. REN, dia 22 de março : consumo diário de 170 GWh, 81% renovável, 45% hídrica, saldo importador de 5 GWh. ￼

: consumo diário de 170 GWh, 81% renovável, 45% hídrica, saldo importador de 5 GWh. ￼ OMIE, 22 de março : preço médio diário em Portugal de 28,24 €/MWh, máximo de 95,00 €/MWh e mínimo de -4,00 €/MWh. ￼

: preço médio diário em Portugal de 28,24 €/MWh, máximo de 95,00 €/MWh e mínimo de -4,00 €/MWh. ￼ APA : atualização de 16 de março com uma bacia hidrográfica abaixo da média em fevereiro. Armazenamento nacional de 81% e Algarve na ordem dos 43%.

: atualização de 16 de março com uma bacia hidrográfica abaixo da média em fevereiro. Armazenamento nacional de 81% e Algarve na ordem dos 43%. Contexto externo: BCE mantém taxas em 2,00%, 2,15% e 2,40%. A IEA estima quebra de 8 mb/d na oferta global de petróleo em março. O Brent superou 110 dólares em sessões recentes. ￼

Cenário meteorológico

O quadro meteorológico para Portugal continental é, nesta fase, de estabilidade relativa. O IPMA, com base no ECMWF, aponta para uma semana mais quente e mais seca do que o normal, com probabilidade entre 30% e 50% de precipitação abaixo da normal e de temperatura acima da normal. É uma previsão probabilística e, por definição, menos determinística do que a previsão curta, mas o sinal dominante para esta semana é suficientemente claro. ￼

Em termos operacionais, este quadro traduz-se em vários dias úteis sem um quadro meteorológico de perturbação generalizada. Os valores diários das capitais de referência mostram máximas suaves, mais horas úteis de sol e ausência, no material consultado, de sinal de episódio extremo comparável ao ciclo de tempestades recente. ￼

Importa, porém, ter em conta o contexto hidrológico. Esta semana seca chega depois de fevereiro ter sido classificado pelo IPMA como muito quente e extremamente chuvoso, o que ajuda a explicar porque o sistema hídrico e hidroelétrico entra nesta semana ainda com almofada relevante. ￼

Tradução económica

A primeira leitura económica é simples. O clima ajuda, não aperta, as temperaturas moderadas e menos chuva reduzem custos de fricção na economia real, sobretudo em transportes, construção, distribuição, comércio de proximidade e operação urbana. Ao mesmo tempo, o perfil da semana tende a favorecer produção solar e a conter procura elétrica por aquecimento. ￼

A eletricidade grossista ibérica continua baixa graças ao peso renovável e ao contexto hídrico, mas essa almofada doméstica não neutraliza o choque externo nos combustíveis líquidos, no gás e nas cadeias logísticas europeias. O BCE já internalizou esse risco. A IEA também. Portanto, esta é uma semana em que o clima melhora a operação, mas não define sozinho os custos. ￼

Índice ECO Clima Intelligence

Score: 34 em 100

Classificação: pressão leve

A leitura do índice é a seguinte. Temperatura, 3. Precipitação, 4. Eventos extremos, 1. Produção renovável, 2. Procura elétrica, 3. Preço da eletricidade, 2. Barragens, 4. Volatilidade externa, 8. Soma de 27 pontos, multiplicada por 1,25, gera 33,75, arredondado para 34. ￼

Os principais drivers do score são dois. Primeiro, um clima doméstico benigno, com pressão baixa sobre operação e energia. Segundo, uma volatilidade externa elevada, centrada na guerra no Médio Oriente e no risco de contágio aos preços energéticos. Ponto crítico da semana: O clima conta, mas não domina, portanto, o fator dominante da semana não é meteorológico. ￼

Condicionantes da semana

A grande condicionante é externa. O BCE manteve as taxas diretoras, mas sublinhou que a guerra no Médio Oriente torna o cenário muito mais incerto, com riscos em alta para a inflação e em baixa para o crescimento. Em paralelo, a IEA já confirmou uma ação coletiva para libertar reservas petrolíferas, e o mercado reagiu com Brent acima de 110 dólares em sessões recentes. ￼

Em Portugal, isto significa uma semana paradoxal. A eletricidade pode continuar barata e renovável, mas gasóleo, gasolina, aviação, frete e custos industriais expostos ao petróleo não estão protegidos pela meteorologia nacional. É precisamente aqui que a leitura climática tem de ser disciplinada. Ajuda a antecipar a semana económica, mas não substitui o fator geopolítico dominante. ￼

Impacto setorial

Transportes

É o primeiro setor a olhar. A meteorologia ajuda a operação, reduzindo risco de perturbação por chuva forte e melhorando circulação rodoviária e atividade portuária corrente. Mas o custo marginal do setor continua dependente da energia importada, sobretudo combustíveis. Nesta semana, o risco económico dos transportes vem mais do barril do que do céu. ￼

Energia

Aqui há uma assimetria crucial. O sistema elétrico português entra forte, com renováveis a cobrirem 79% do consumo na semana 11 e 81% no dia 22, além de armazenamento hidroelétrico em 93% do máximo. Isto segura o mercado grossista ibérico. Mas não elimina o risco no petróleo e no gás internacional. ￼

Água e utilities

O país entra na semana com boa folga agregada, 81% de armazenamento, e apenas uma bacia abaixo da média em fevereiro. Mas o Algarve continua numa posição frágil, com cerca de 43%, o que recomenda prudência na leitura do Sul e impede qualquer descompressão estrutural prematura. ￼

Agricultura

A semana favorece trabalho de campo, tratamentos, colheitas antecipadas e operação agrícola sem bloqueios por excesso de água. O risco está menos na semana e mais na persistência. Uma sequência prolongada de precipitação abaixo da normal voltaria a penalizar humidade do solo, sobretudo no Sul. ￼

Indústria

A indústria intensiva em eletricidade beneficia de um contexto grossista ainda baixo. Já a indústria exposta a combustíveis, logística, matérias-primas petroquímicas e fretes continua vulnerável ao choque externo. Portanto, esta é uma semana boa para custos elétricos e má para qualquer cadeia dependente do barril. ￼

Retalho alimentar e consumo

O clima tende a favorecer tráfego e consumo presencial. Não há sinal meteorológico de travão à procura. Mas a sensibilidade do consumidor ao preço dos combustíveis pode voltar rapidamente se a crise externa se prolongar, contaminando custos de transporte e, depois, preços finais. ￼

Turismo, seguros e infraestruturas

Para turismo e lazer, a semana é boa. Para seguros e infraestruturas, há uma trégua operacional face ao risco de chuva intensa e cheias. O risco imediato de sinistralidade meteorológica desce. O risco macro, esse, sobe com a energia. ￼

Risco económico

Curto prazo

Baixo risco meteorológico e risco externo elevado. Esta combinação é globalmente favorável à operação diária, mas desfavorável à previsibilidade dos custos energéticos fora da eletricidade. ￼

Médio prazo

Se o padrão seco persistir para Norte e Centro, a leitura positiva da semana pode deixar de ser neutra para a água e para a hidroeletricidade incremental. Ainda não é o caso, porque a almofada de armazenamento existe, mas o Algarve continua a ser a exceção estratégica. ￼

Europa

A Europa entra nesta semana com um problema clássico de estagflação importada. O BCE vê pressão inflacionista via energia e risco descendente para o crescimento. Portugal está relativamente mais protegido na eletricidade do que outras economias europeias, graças ao mix renovável, mas continua exposto no petróleo, no gás e nos custos de transporte. ￼

Radar de decisão e watchlist