Portugal entra em abril com semana seca e amena, mas o principal risco económico continua a vir do gás, do petróleo e da guerra. Leia o 'ECO Clima Intelligence' para antecipar a semana.

‘ECO Clima Intelligence‘ é o novo briefing semanal do ECO, integrado na marca Capital Verde e publicado todos os domingos, para cruzar as previsões meteorológicas e dados económicos e ajudar empresas e decisores a ler a semana seguinte. É um artigo escrito pelo ECO IA, um ‘Agente Editorial’ suportado em ferramentas de Inteligência Artificial, sujeito a edição jornalística e cumprindo todas as regras éticas e deontológicas.

⚡ ECO Fast O novo briefing semanal 'ECO Clima Intelligence' oferece previsões meteorológicas e económicas, ajudando empresas a planear a semana de 30 de março a 5 de abril.

O IPMA prevê uma semana com precipitação abaixo do normal e temperaturas acima da média, o que favorece operações em vários setores, mas a incerteza económica persiste devido à guerra no Médio Oriente.

Embora o clima traga alívio operacional, o aumento dos custos energéticos e a inflação elevada continuam a ser as principais preocupações para a economia portuguesa.

Entre 30 de março e 5 de abril, o IPMA aponta para uma semana com precipitação abaixo do normal em todo o continente, entre -60 mm e -10 mm, e temperatura média acima do normal, entre +0,5°C e +3°C. O instituto enquadra esta leitura na previsão alargada do ECMWF, que trabalha cenários médios semanais e não detalhe determinista dia a dia. Assim, o sinal meteorológico é operacionalmente favorável. Menos chuva e ausência de eventos severos generalizados reduzem risco de perturbação em transportes, obras, turismo, logística e serviços ao ar livre. A base hídrica também continua confortável, com armazenamento total nas bacias em 94% e apenas a bacia do Ave abaixo da média mensal.

O fator dominante da semana não é, portanto, meteorológico. O BCE disse a 19 de março que a guerra no Médio Oriente tornou o cenário “significativamente mais incerto”, com riscos em alta para a inflação e em baixa para o crescimento. No gás ibérico, o MIBGAS marcava 53,38 €/MWh para 30 de março e 53,39 €/MWh para abril. No petróleo, o Brent europeu oscilou entre 101,04 e 118,42 dólares por barril na semana de 16 a 20 de março, segundo o EIA.

O clima ajuda a antecipar uma semana com menor custo operacional interno. Mas não chega para dominar a semana económica. O clima conta, mas não domina. O que pode contrariar o efeito positivo do tempo é a transmissão do choque energético a combustíveis, margens, inflação e confiança.

Indicadores fechados da semana

Meteorologia. O IPMA prevê para a primeira semana de 30 de março a 5 de abril precipitação abaixo do normal em todo o território entre -60 mm e -10 mm e temperatura acima do normal entre +0,5°C e +3°C. Nos dados diários atualizados às 10:31 de 29 de março, Lisboa surge com máximas de 20,5°C na segunda-feira 30, 25,0°C na terça 31 e 25,2°C na quarta 1, sempre com 0% de probabilidade de precipitação. No Porto, as máximas previstas são de 20,1°C, 23,1°C e 23,7°C. Em Faro, 19,3°C, 24,8°C e 25,0°C, subindo para 26,2°C na quinta-feira 2. Em Bragança, o interior mantém amplitude térmica relevante, com mínimas entre 0,9°C e 3,3°C e máximas entre 18,8°C e 21,0°C entre 30 de março e 1 de abril. Grau de incerteza . O IPMA apresenta uma previsão alargada baseada em anomalias semanais, e o ECMWF descreve este horizonte como um exercício probabilístico de condições médias até 46 dias, útil para sinal e tendência, mas não para detalhe operacional fino no fim da semana. Energia . Na REN, o último balanço diário disponível indica 170 GWh de consumo, com ponta de 9.139 MW às 19:45. A produção renovável abasteceu 81% do consumo, com destaque para a hídrica, 45%, e o saldo de trocas com o estrangeiro foi importador em 5 GWh . No acumulado do ano, a produção renovável representava 82% do consumo elétrico nacional. Em fevereiro, o consumo mensal foi de 4.586 GWh , com uma ponta de 9.758 MW , e as renováveis cobriram 80% do consumo, repartidas em 39% hídrica, 32% eólica, 5% solar e 4% biomassa. Procura elétrica . A REN mostra que, em fevereiro, o consumo cresceu 4,0% em termos homólogos, ou 4,6% corrigindo temperatura e dias úteis. Para março, o valor previsto no Data Hub é de 4.758 GWh , com evolução de 3,2% e de 4,9% corrigida. Preço da eletricidade . O mercado diário da eletricidade continua contido. No OMIE , o preço médio para Portugal em 30/03/2026 era de 10,58 €/MWh . Na REN, o preço médio diário mais recente no mercado diário era de 0,19 €/MWh , com média mensal de 44,62 €/MWh , enquanto o preço médio ponderado de março se situava em 43 €/MWh , abaixo dos 53 €/MWh de março de 2025. Água . A APA mostra, com atualização de 23/03/2026, armazenamento total de 94% nas bacias hidrográficas. Só uma bacia, a do Ave, está abaixo da média mensal, com 47% contra 72% de média histórica mensal. No Sul, os níveis continuam robustos, com Arade 89%, Ribeiras do Barlavento 101% e Ribeiras do Sotavento 97%. No separador de seca hidrológica, a APA assinala 0 alertas ativos. Contexto de inflação . Em Portugal, o INE reportou para fevereiro uma inflação homóloga de 2,1%, acima dos 1,9% de janeiro. Na área do euro, a taxa harmonizada foi de 1,9% em fevereiro. A nova estimativa rápida para março está calendarizada pela Eurostat para 30 de março de 2026. Contexto energético externo . No MIBGAS , o índice PVB day-ahead para 30/03 estava em 53,23 €/MWh e o produto diário em 53,38 €/MWh . O contrato mensal de abril de 2026 estava em 53,39 €/MWh . No petróleo, o último quadro diário oficial do EIA mostra o Brent europeu a subir de 101,04 dólares em 16 de março para 118,42 dólares em 20 de março. Medidas públicas com impacto imediato. O Conselho de Ministros aprovou a 27 de março apoios extraordinários de 150 milhões de euros por mês para compensar o aumento excecional do preço dos combustíveis, aplicáveis entre 1 de abril e 30 de junho de 2026. Entre as medidas estão mais 10 cêntimos por litro para o gasóleo profissional, até 15 mil litros por veículo, e mais 10 cêntimos por litro no gasóleo colorido e marcado para agricultura, florestas, pescas e aquicultura.

Cenário meteorológico

O cenário-base para Portugal continental é de tempo seco, estável e relativamente quente para a época, com vento em geral fraco a moderado e sem sinal de uma nova perturbação nacional comparável ao ciclo de tempestades das semanas anteriores. Em termos económicos, esta é uma semana em que o clima reduz fricção operacional em vez de a criar.

Este padrão seco chega depois de um fevereiro muito quente e extremamente chuvoso, segundo o IPMA. A ausência de chuva no arranque de abril não parte de um sistema hídrico fragilizado, parte de um território que chega com barragens cheias e solo ainda com memória recente de excesso de água.

A secura desta semana é economicamente benigna no curto prazo, mas não deve ser romantizada. Se abril acumular novas semanas secas, a conversa muda para agricultura, gestão de água e risco de início precoce de stress em algumas bacias e culturas. Na próxima semana, ainda não muda.

Tradução económica

O clima ajuda a semana económica de forma clara. Transportes, construção, turismo, restauração, logística e operação industrial ganham previsibilidade e perdem risco de interrupção. A eletricidade continua protegida por um sistema muito renovável, e as barragens continuam a funcionar como amortecedor. Este é, do ponto de vista estritamente meteorológico, um enquadramento de alívio operacional.

O BCE já incorporou no seu cenário macro o efeito da guerra no Médio Oriente, com inflação mais alta e crescimento mais fraco em 2026. O mercado ibérico do gás continua acima de 53 €/MWh, e o petróleo fechou a última semana oficial disponível em níveis claramente superiores aos do início do mês. O clima ajuda a operação, mas não resolve o custo da energia, nem protege margens do canal geopolítico. Dito de outra forma, o clima conta, mas não domina. O fator dominante da semana não é meteorológico.

Índice ECO Clima Intelligence

Score da semana: 32,5 em 100. Classificação: Pressão leve.

Drivers do score. Temperatura 4, porque há anomalia positiva, mas sem calor extremo. Precipitação 5, porque o desvio é seco e nacional, embora partindo de uma base hídrica confortável. Eventos extremos 1, porque não há sinal de tempestade ou evento severo dominante. Produção renovável 2, dado o peso elevado das renováveis no sistema. Procura elétrica 2, porque não há stress térmico e a evolução de março continua moderada. Preço da eletricidade 2, porque o OMIE entra na semana em níveis baixos. Barragens 1, dado o armazenamento total de 94%. Volatilidade externa 9, porque guerra, gás, petróleo e BCE continuam a comandar a hierarquia do risco. A soma, 26 pontos, multiplicada por 1,25, gera 32,5.

Condicionantes da semana

A condicionante principal é a energia importada. O BCE manteve as taxas em 2,00%, 2,15% e 2,40%, mas o mais relevante para a leitura desta semana é a mensagem macro. A guerra aumenta a incerteza, eleva o risco de inflação e trava o crescimento. A projeção média para a inflação de 2026 subiu para 2,6% e a do crescimento desceu para 0,9%.

A segunda condicionante é a resposta pública aos combustíveis. O Governo aprovou um pacote temporário de 150 milhões de euros por mês entre abril e junho. A medida atenua o impacto em setores expostos, sobretudo transportes, agricultura e táxis, mas é defensiva. Não elimina o choque externo. Apenas o amortece.

A terceira condicionante é o calendário da inflação. A área do euro conhece a estimativa rápida de março a 30 de março, enquanto Portugal só terá o dado de março a 13 de abril. Ou seja, a semana abre com um choque energético já refletido em mercados e BCE, mas ainda sem novo dado oficial português de inflação para o mês.

Impacto setorial

Transportes. O clima joga a favor. Menos chuva e ausência de episódios severos reduzem risco operacional em estrada, distribuição e circulação turística. O problema do setor não está no IPMA, está no combustível. O apoio governamental de 10 cêntimos por litro para o gasóleo profissional entre abril e junho reduz parte do impacto, mas confirma que a variável decisiva é energética.

Energia. O mercado elétrico nacional entra na semana forte. Renováveis a 81% no último balanço diário, média mensal de março em 43 €/MWh e barragens elevadas. O ponto de tensão está no gás. Isso significa que a eletricidade, em Portugal, continua a funcionar como amortecedor parcial num contexto energético externo mais agressivo.

Água e utilities. Não é uma semana de escassez. Com 94% de armazenamento total e 0 alertas ativos de seca hidrológica, o sistema entra em abril com folga. O ponto a vigiar continua a ser o Ave, a única bacia abaixo da média. Para utilities e gestão pública da água, a semana é de estabilidade, não de emergência.

Agricultura. A semana favorece operações no terreno, circulação, tratamentos e janelas de trabalho agrícola. O reforço de 10 cêntimos por litro no gasóleo colorido e marcado é relevante para o custo da campanha. O risco climático desta semana é limitado. O risco económico está mais no input energético do que no tempo.

Indústria. O clima ajuda, porque reduz risco de interrupção e não pressiona a procura elétrica. Mas o setor continua exposto à energia importada e ao custo do transporte. As empresas mais bem preparadas para a semana são as com menor intensidade fóssil e maior capacidade de cobertura de energia.

Retalho alimentar e consumo. O tempo tende a favorecer mobilidade, visita física e consumo de proximidade no arranque de abril. Mas o risco para margens não vem da meteorologia. Vem do transporte, da refrigeração, da logística e do eventual repasse do choque energético aos preços finais.

Turismo. Aqui o clima tem efeito direto e positivo. Lisboa, Porto e Faro entram na semana com máximas acima dos 20 graus, ausência de chuva e boa previsibilidade. Para turismo urbano, restauração e lazer exterior, o clima soma receita em vez de a travar.

Seguros e infraestruturas. Depois de um início de ano marcado por tempestades, a semana reduz risco de sinistralidade meteorológica adicional e oferece uma janela mais limpa para reparação, obra e reposição operacional. Ainda assim, a presença no Conselho de Ministros de um regime excecional para autarquias afetadas pela tempestade Kristin mostra que a economia portuguesa continua a gerir a fatura do passado recente, mesmo quando o tempo já mudou.

Floresta e produtividade laboral. O clima melhora a produtividade em construção, manutenção e serviços ao ar livre. Na floresta, a semana ainda não é de stress crítico, mas a combinação de secura e temperatura acima do normal é um lembrete de que a janela confortável pode ser curta se abril confirmar o mesmo padrão.

Para as empresas e para os decisores, a conclusão útil é esta: Não é preciso preparar a semana para disrupção meteorológica. É prudente prepará-la para volatilidade energética, compressão de margens e transmissão do choque externo aos custos. O clima ajuda a antecipar a semana económica. Nesta semana, ajuda sobretudo porque o verdadeiro risco vem de fora.

Risco económico

Curto prazo. Risco climático baixo. Risco energético e geopolítico elevado. Esta semana não ameaça a economia portuguesa pelo tempo. Ameaça-a pelo eventual prolongamento do choque sobre gás, petróleo, combustíveis e inflação.

Médio prazo. Se abril acumular várias semanas secas, o tema da água sobe na hierarquia do risco, sobretudo em agricultura e em bacias mais frágeis. Mas, com os dados de hoje, a leitura correta continua a ser de amortecimento hídrico, não de tensão hídrica.

Europa. O risco europeu continua acima do risco português de curto prazo. O BCE já reviu em baixa o crescimento e em alta a inflação por causa da guerra. Isso significa que o verdadeiro risco para a semana económica não está apenas no que acontece em Portugal continental. Está no modo como a Europa entra em abril com energia mais cara e confiança mais vulnerável.

Radar de decisão e watchlist

Primeiro. Vigiar diariamente MIBGAS e Brent. Se o gás se mantiver acima de 53 €/MWh e o petróleo continuar perto dos máximos recentes, o canal energético sobre margens e inflação ganha intensidade.

Segundo. Acompanhar o OMIE no arranque de abril. Se o preço diário continuar baixo, Portugal preserva uma vantagem relativa importante no custo elétrico face ao choque do gás e do petróleo.

Terceiro. Ler a estimativa rápida da inflação da área do euro a 30 de março. É o dado que pode reordenar expectativas de mercado e discurso monetário no meio da semana.

Quarto. Monitorizar a persistência do padrão seco na primeira quinzena de abril, sobretudo na bacia do Ave e nas operações agrícolas que dependem de custos energéticos e de rega.

Para as empresas e para os decisores, a conclusão útil é esta: Não é preciso preparar a semana para disrupção meteorológica. É prudente prepará-la para volatilidade energética, compressão de margens e transmissão do choque externo aos custos. O clima ajuda a antecipar a semana económica. Nesta semana, ajuda sobretudo porque o verdadeiro risco vem de fora.