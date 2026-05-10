ECO Clima Intelligence de 11 a 17 de maio. Chuva trava operações, energia dita risco

Semana fria e chuvosa aumenta fricções operacionais, mas a energia e o contexto externo pesam mais na economia. Leia o ECO Clima Intelligence.

⚡ ECO Fast A semana de 11 a 17 de maio em Portugal continental será marcada por instabilidade meteorológica, com aguaceiros intensos e temperaturas abaixo da média para a época.

O IPMA prevê mínimas entre 5 e 15 graus e máximas entre 12 e 22 graus, com impacto na produtividade de setores como agricultura e transportes.

Embora a precipitação melhore a reserva hídrica, a queda na produção de energia renovável e o aumento dos custos energéticos geram incertezas para as empresas.

A semana de 11 a 17 de maio arranca com instabilidade meteorológica relevante em Portugal continental, sobretudo até dia 12, com aguaceiros mais intensos no Norte e Centro, trovoada, vento e possibilidade de granizo no dia 11. O sinal dominante é uma primavera fria e húmida. O IPMA prevê temperaturas mínimas entre 5 e 15 graus e máximas entre 12 e 22 graus, abaixo do valor médio para a época do ano. (IPMA)

A tradução económica é operacional, não macroeconómica. Há risco de atrasos em obras, transportes, logística, agricultura, eventos exteriores e comércio de rua, mas sem sinal de stress climático sistémico.

Na energia, a semana anterior deixou um alerta mais forte do que a meteorologia. O consumo elétrico subiu para 923 GWh, a produção renovável caiu 31%, a eólica caiu 53% e o saldo importador foi de 276 GWh.

O fator dominante da semana não é meteorológico. A energia, o gás, a inflação e a incerteza externa pesam mais nas decisões empresariais do que a chuva.

Indicadores fechados da semana

Temperatura prevista pelo IPMA para Portugal continental: mínimas entre 5 e 15 graus e máximas entre 12 e 22 graus. (IPMA) Lisboa, 11 de maio: 13,4 a 19,2 graus, 100% de probabilidade de precipitação. Porto: 13,0 a 17,4 graus, 100% de probabilidade de precipitação. Bragança: 9,2 a 17,8 graus, 100% de probabilidade de precipitação. Faro: 13,3 a 20,4 graus, 61% de probabilidade de precipitação. (IPMA API)

Avisos IPMA, atualização de 10 de maio às 10h48: aviso amarelo em Aveiro, Braga, Porto e Viana do Castelo. Os restantes distritos do continente surgiam a verde nessa atualização. (IPMA)

Eletricidade, semana 18 REN: consumo de 923 GWh, mais 4,3% em termos homólogos. Produção renovável de 562 GWh, menos 31%. Produção eólica de 122 GWh, menos 53%. Produção fotovoltaica de 152 GWh, mais 28%. Saldo importador de 276 GWh. Armazenamento hidroelétrico de 2.741 GWh, equivalente a 84% do máximo.

OMIE, mercado diário para 11 de maio: preço médio em Portugal de 52,66 euros por MWh, máximo de 210 euros por MWh, mínimo de 0,01 euros por MWh e energia negociada de 146 GWh. (Omie)

Gás, REN Data Hub: em maio, o preço médio em Portugal estava em 44,76 euros por MWh, com média anual de 41,18 euros por MWh. (Ren Website Root)

Água, APA: o boletim semanal de albufeiras de 4 de maio indica armazenamento total de 92% e descida semanal de 47 hm³. A indexação pública do PDF não permite fechar, com segurança, todos os valores por bacia no momento desta análise. (APA – Agência Portuguesa do Ambiente)

Cenário meteorológico

A semana começa condicionada por uma região depressionária centrada a oeste da Península Ibérica. O IPMA prevê aguaceiros mais intensos e frequentes até dia 12, sobretudo nas regiões Norte e Centro, podendo ser acompanhados de trovoada. No dia 11, os aguaceiros poderão ser pontualmente de granizo. (IPMA)

O vento será de quadrante sul, fraco a moderado, mais intenso no litoral oeste e nas terras altas até ao início da tarde de dia 11. A partir do final da tarde de dia 12, o vento deverá enfraquecer e rodar para oeste. O desconforto térmico mantém-se porque a temperatura fica inferior ao valor médio para a época. (IPMA)

O grau de confiança é mais elevado entre 11 e 14 de maio, período coberto pela previsão local fechada do IPMA. Entre 15 e 17 de maio, a leitura deve ser tratada como tendência, não como previsão local com o mesmo grau de detalhe. A validação ECMWF é útil para o horizonte de médio prazo, porque o centro trabalha com HRES até 10 dias e ENS até 15 dias, mas os produtos públicos consultáveis não permitiram extrair um valor numérico fechado de anomalia para Portugal continental. (ECMWF)

Tradução económica

O impacto económico direto vem da fricção operacional. Chuva, trovoada, vento e frio para maio podem reduzir produtividade em operações exteriores, atrasar obras, dificultar cargas e descargas, aumentar tempos de deslocação e penalizar eventos ao ar livre.

Não há, porém, sinal de choque climático de escala macroeconómica. A semana não deve alterar preços por via meteorológica de forma relevante, nem criar uma disrupção transversal na economia. O efeito será setorial, localizado e concentrado nos primeiros dias da semana.

A água é o canal positivo. A precipitação reforça uma posição hídrica já confortável, com as albufeiras em 92% segundo a APA e armazenamento hidroelétrico REN em 84% do máximo. Isto reduz risco imediato para abastecimento, rega e produção hídrica, embora não elimine a necessidade de gestão prudente antes do verão.

A energia é o canal de maior risco. A queda de 31% da produção renovável na semana 18, a quebra de 53% da eólica e o saldo importador de 276 GWh mostram que a meteorologia favorável à água não basta para estabilizar custos se o vento falhar e se a dependência de importação aumentar.

Índice ECO Clima Intelligence

Score: 49 em 100

Classificação: pressão moderada

O Índice ECO Clima Intelligence fixa-se em 49 pontos, sinalizando pressão moderada. A pontuação é puxada pela precipitação, que atinge 7 em 10 devido à chuva generalizada e mais intensa no arranque da semana, e pelo preço da eletricidade, com 6 em 10, não tanto pelo valor médio diário de 52,66 euros por MWh, mas pela volatilidade intradiária, com máximo de 210 euros por MWh. Os eventos extremos ficam em 5 em 10, refletindo trovoada, vento e possibilidade de granizo pontual, enquanto a produção renovável também é avaliada em 5 em 10, porque a chuva favorece a hídrica, mas a semana anterior mostrou fragilidade eólica. A temperatura recebe 4 em 10, por traduzir uma primavera fria, mas sem choque térmico extremo, e a procura elétrica também fica em 4 em 10, dado que o frio pode elevar marginalmente o consumo sem criar stress sistémico. As barragens são o fator de alívio, com 3 em 10, graças ao armazenamento confortável, enquanto a volatilidade externa fica em 5 em 10, porque energia, gás, inflação, Médio Oriente e BCE continuam a pesar mais na decisão económica do que a meteorologia. O cálculo resulta de 39 pontos em 80, multiplicados por 1,25, num total de 48,75 pontos, arredondado para 49.

Condicionantes da semana

O fator dominante da semana não é meteorológico. A energia e o contexto externo continuam acima do clima na hierarquia de risco económico.

No petróleo, a IEA assinalou no relatório de abril que a oferta global caiu 10,1 milhões de barris por dia em março, para 97 milhões de barris por dia, devido a ataques a infraestruturas energéticas no Médio Oriente e restrições ao movimento de navios no Estreito de Ormuz. (IEA)

No gás, o preço médio em Portugal em maio estava em 44,76 euros por MWh, acima da média anual de 41,18 euros por MWh. Isto mantém pressão sobre empresas industriais e sobre a formação de preço elétrico quando os ciclos combinados são chamados ao sistema. (Ren Website Root)

Na política monetária, o BCE manteve em 30 de abril as três taxas diretoras: depósito em 2,00%, refinanciamento em 2,15% e facilidade marginal em 2,40%. O banco central alertou que os riscos em alta para a inflação e em baixa para o crescimento se intensificaram. (European Central Bank)

Em Portugal, a estimativa rápida do INE apontou para inflação homóloga de 3,4% em abril, acima dos 2,7% de março. Este é o dado macro mais importante para enquadrar a semana, porque reduz margem para uma leitura benigna dos custos energéticos. (gee.gov.pt)

Impacto setorial

Transportes

Risco moderado no arranque da semana. Chuva, vento e trovoada podem aumentar tempos de deslocação, atrasar distribuição urbana, dificultar operação portuária pontual e penalizar a logística regional em zonas do Norte e Centro.

Energia

A semana pode favorecer a hídrica, mas o risco está na combinação entre eólica, importação, preço horário e consumo ao fim do dia. A chuva não chega para reduzir o risco de preço se o vento voltar a falhar.

Água e utilities

A leitura é positiva para reservas e abastecimento. O risco passa mais por operação urbana, drenagem, turvação e resposta municipal a episódios curtos de precipitação intensa, não por escassez.

Agricultura

A chuva ajuda solos e culturas de sequeiro, mas atrasa tratamentos, colheitas e entrada de maquinaria. O risco de granizo deve ser tratado como ameaça localizada, sobretudo no Norte e Centro.

Indústria

O impacto climático direto é baixo a moderado. O risco relevante está nos custos de energia, na volatilidade horária do OMIE e na logística de entrada e saída. Empresas eletrointensivas devem seguir preço horário, não apenas média diária.

Retalho alimentar e consumo

Semana menos favorável para categorias de primavera, esplanadas, bebidas frias e consumo espontâneo de rua. Pode favorecer refeições quentes, compras planeadas e consumo de conforto, mas sem efeito agregado forte.

Turismo e eventos

O impacto é operacional. Em Fátima, o IPMA prevê ausência de precipitação na noite de 12 para 13, vento fraco e temperaturas entre 9 e 11 graus, mas maior probabilidade de aguaceiros na tarde de dia 13. (IPMA)

Seguros e infraestruturas

Risco localizado de participações por granizo, infiltrações, queda de ramos, danos em viaturas e estruturas temporárias. Não há sinal, com os dados disponíveis, de episódio sistémico.

Risco económico

Curto prazo

Pressão moderada entre 11 e 13 de maio. O risco está em atrasos operacionais, menor produtividade exterior e custos logísticos localizados.

Médio prazo

A chuva melhora a almofada hídrica e reforça a leitura positiva para abastecimento, rega e produção hidroelétrica. O risco de verão não desaparece, mas começa a semana com margem confortável.

Europa

O risco europeu relevante é energético e monetário, não meteorológico. A combinação entre guerra no Médio Oriente, petróleo, gás, inflação e BCE condiciona mais as decisões empresariais do que a instabilidade atmosférica em Portugal.

Radar de decisão e watchlist

Empresas com equipas no exterior devem concentrar trabalhos mais expostos fora da janela de maior risco, sobretudo 11 e 12 de maio, e rever procedimentos de segurança para trovoada, vento e granizo.

Grandes consumidores elétricos devem acompanhar preço horário OMIE, produção eólica efetiva e saldo importador, porque a média diária pode esconder picos relevantes para margens.

Agricultura deve tratar a chuva como alívio hídrico, mas não como semana limpa para operações. Tratamentos, colheitas e maquinaria dependem do estado do solo.

Retalho, restauração e turismo devem proteger receita com alternativas interiores, comunicação de conforto e ajustamento de stocks menos dependente de consumo primaveril.

Utilities e municípios devem reforçar vigilância de drenagem urbana, linhas de água e ocorrências localizadas, sobretudo no Norte e Centro.

Em conclusão, a semana vai decorrer sem stress económico climático, mas com fricção operacional relevante. A chuva fria marca os setores expostos. A energia marca a semana das empresas.