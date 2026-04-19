ECO Clima Intelligence de 20 a 27 de abril. Clima benigno, energia dita a semana

A semana começa com tempo estável em Portugal, mas o principal risco económico continua a vir da energia e da geopolítica. Leia a análise do ECO Clima Intelligence

⚡ ECO Fast • O clima em Portugal continental apresenta-se favorável à atividade económica esta semana, com temperaturas amenas e precipitação localizada, sobretudo no Norte, interior e Algarve.

• O principal fator de risco não é meteorológico, mas sim a incerteza criada pela guerra no Médio Oriente, que o BCE destaca como ameaça à inflação e ao crescimento.

• Os preços médios da eletricidade no mercado grossista situam-se em 51,23 euros/MWh no início da semana e 35,55 euros/MWh no acumulado de abril, acima dos valores registados em abril de 2025.

• O armazenamento hidroelétrico está em 2.934 GWh (90% do máximo), e as albufeiras apresentam 90,4% da capacidade, ambos acima dos valores homólogos.

• O índice ECO Clima Intelligence fecha a semana em 40 pontos em 100, com a volatilidade externa da energia como principal driver, apesar da elevada capacidade de armazenamento e ausência de extremos meteorológicos.

• O setor energético, transportes, agricultura e turismo beneficiam do quadro climático, mas o principal risco económico permanece ligado ao custo da energia importada e ao contexto internacional.

A semana que arranca hoje apresenta um quadro meteorológico globalmente favorável para a atividade económica em Portugal continental. As previsões apontam para temperaturas amenas a relativamente quentes nas principais cidades, sem extremos relevantes, e para precipitação irregular e localizada, com maior incidência no Norte, interior e pontualmente no Algarve. Isso reduz o risco de perturbação em mobilidade, comércio físico, obras, turismo urbano e atividade agrícola.

Mas o fator dominante da semana não é meteorológico. O BCE voltou a sublinhar, nas atas da reunião de março publicadas a 16 de abril, que a guerra no Médio Oriente tornou o cenário significativamente mais incerto, criando riscos em alta para a inflação e em baixa para o crescimento. A leitura económica correta para esta semana é, por isso, esta: o clima ajuda, mas não domina.

Indicadores fechados da semana

Lisboa deverá oscilar entre 20 e 26 graus até domingo. No Porto, as máximas previstas situam-se entre 19 e 26 graus. Faro deverá mover-se entre 20 e 24 graus. Em Bragança, as máximas variam entre 22 e 27 graus, com maior instabilidade na segunda metade da semana. O padrão é de tempo utilizável para a economia, sem sinal de evento extremo à escala nacional.

No mercado grossista de eletricidade, Portugal arrancou esta segunda-feira com um preço médio diário de 51,23 euros por MWh no OMIE. No acumulado de abril, o preço médio no mercado diário situava-se em 35,55 euros por MWh, enquanto o preço médio ponderado rondava 36 euros, acima dos 26 euros do mesmo mês de 2025. (Omie)

Na base física do sistema, Portugal entra na semana com uma almofada relevante. A REN indica que, na semana 15, o armazenamento hidroelétrico estava em 2.934 GWh, o equivalente a 90% do máximo, acima dos 87% registados no mesmo período de 2025 e dos 73% do regime médio. (Ren Website Root)

Na água, a APA assinala no boletim semanal de albufeiras que, a 13 de abril, o volume total armazenado equivalia a 90,4% da capacidade, acima do valor homólogo, de 75,1%. (APA Ambiente)

Cenário meteorológico

O sinal dominante da semana é de estabilidade. O país entra neste período sem frio relevante, sem calor extremo e sem uma sequência de chuva suficientemente persistente para criar travagem económica à escala nacional. Há instabilidade localizada, sobretudo no Norte e interior, e também no Algarve em alguns momentos, mas trata-se de um risco operacional pontual, não de um fator macroeconómico.

Este quadro significa que o clima funciona sobretudo como fator de normalização. Em vez de pressionar custos ou interromper atividade, reduz a probabilidade de disrupção adicional numa semana em que o principal foco continua a estar fora do território nacional.

Tradução económica

A primeira tradução económica é energética. Sem extremos térmicos, a procura elétrica tende a manter-se contida, o que ajuda a evitar pressão acrescida sobre o sistema. A segunda é operacional. Transportes, distribuição, construção, restauração e turismo urbano entram na semana com um quadro meteorológico favorável à execução normal. A terceira é agrícola. O padrão térmico não sugere stress imediato e a precipitação localizada pode ser útil em algumas zonas, embora sem alterar estruturalmente o quadro hídrico. Mas o efeito positivo do clima é limitado. O preço da eletricidade continua acima do homólogo de abril de 2025 e o BCE mantém o alerta para o impacto da guerra no Médio Oriente sobre energia, inflação e crescimento. Ou seja, a meteorologia reduz risco interno, mas não neutraliza o choque externo.

Índice ECO Clima Intelligence

O índice ECO Clima Intelligence desta semana fecha em 40 pontos em 100, no limite superior da faixa de pressão leve.

A pontuação resulta da seguinte grelha: temperatura, 3. Precipitação, 4. Eventos extremos, 2. Produção renovável, 4. Procura elétrica, 3. Preço da eletricidade, 5. Barragens, 2. Volatilidade externa, 9. O total é 32 pontos, multiplicado por 1,25, o que produz um score de 40. O principal driver do índice não é o clima doméstico. É a volatilidade externa da energia. Os amortecedores são claros, armazenamento elevado, ausência de extremos meteorológicos e enquadramento hídrico confortável.

Condicionantes da semana

A condicionante principal é geopolítica. As atas do BCE são explícitas ao ligar a guerra no Médio Oriente a riscos acrescidos para inflação e crescimento. A segunda condicionante é energética. O mercado grossista continua a refletir um quadro europeu menos benigno do que o observado há um ano. A terceira é doméstica e positiva. Portugal entra nesta semana com melhor posição relativa do que em anteriores episódios de stress, graças ao peso das renováveis e ao nível das reservas hídricas.

Impacto setorial

Transportes. O clima favorece a operação, mas o setor continua exposto ao custo da energia. A leitura para esta semana é de risco logístico contido pelo tempo e risco económico condicionado pelos combustíveis. (Ren Website Root)

Energia. O sistema elétrico entra na semana com base de apoio relevante. O armazenamento hidroelétrico permanece elevado e o peso renovável continua a funcionar como travão parcial à volatilidade. Ainda assim, o preço do mercado diário mostra que Portugal não está isolado do contexto externo. (Ren Website Root)

Água e utilities. O ponto de partida é favorável. A APA coloca o armazenamento total das albufeiras acima de 90% da capacidade, o que reduz risco imediato de restrição e melhora a margem de gestão do sistema. (APA Ambiente)

Agricultura. A semana apresenta condições globalmente utilizáveis, sem stress térmico relevante e com precipitação irregular que pode beneficiar algumas zonas. Não é uma semana de viragem estrutural, mas é uma semana de risco climático baixo. (APA Ambiente)

Indústria. A meteorologia entra como fator neutro ou ligeiramente favorável. O principal risco para a indústria continua a ser o custo da energia e o efeito indireto da tensão externa sobre preços e procura. (Ren Website Root)

Retalho alimentar e consumo. O tempo ajuda tráfego, restauração e compras de proximidade. Mas o efeito líquido da semana dependerá mais da trajetória dos custos energéticos e dos combustíveis do que das temperaturas em Portugal.

Turismo. A previsão é favorável para city breaks e lazer ao ar livre, sem sinais de bloqueio meteorológico relevante. O travão potencial, de novo, está mais no custo do transporte e no enquadramento internacional do que no clima doméstico.

Risco económico

No curto prazo, o principal risco para a semana é inflação energética importada.

No médio prazo, o risco é a combinação entre energia mais cara e crescimento mais fraco na Europa, cenário que o BCE já colocou no centro da sua avaliação. Portugal chega a esta semana melhor protegido do lado hídrico e renovável, mas continua dependente do preço internacional da energia.

Radar de decisão e watchlist

A variável crítica a seguir ao longo da semana é a energia, não a meteorologia. Para empresas com maior exposição a transporte, logística, retalho e indústria, o ponto decisivo é a evolução dos preços energéticos e não o risco climático interno. Para utilities e decisores públicos, o foco deve estar na gestão da vantagem relativa criada por barragens cheias e elevada capacidade renovável.