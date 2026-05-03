ECO Clima Intelligence de 4 a 10 de maio. Energia cara, primavera fria

Energia arranca a semana com preços elevados e menor peso renovável, enquanto o clima se mantém estável, uma primavera fresca sem eventos extremos nem impacto económico relevante no curto prazo.

A semana de 4 a 10 de maio traz uma primavera fria para maio, com mínimas de 9 a 14 graus e máximas moderadas, mas sem avisos meteorológicos no continente. O sinal meteorológico é benigno, com precipitação fraca ou localizada no final da semana e vento sem stress operacional relevante. O impacto económico direto do clima é limitado. A eletricidade, porém, entra na semana com preço grossista de 67,13 euros por MWh em Portugal para 4 de maio, bastante acima dos episódios recentes de preços baixos. A REN mostra que, na semana 17, as renováveis abasteceram 523 GWh, menos 30% face ao mesmo período de 2025, enquanto o saldo importador foi de 342 GWh. O fator dominante da semana não é meteorológico. É externo, com petróleo, gás e BCE a condicionar custos, margens e expectativas.

Indicadores fechados da semana

Portugal continental não tinha avisos meteorológicos ativos nos distritos do continente na atualização do IPMA de 3 de maio, 11h05 UTC. (IPMA)

Lisboa deverá oscilar entre 18 e 20 graus de máxima e 11 a 12 graus de mínima entre 4 e 9 de maio. Porto entre 17 e 18 graus de máxima e 9 a 10 graus de mínima. Faro entre 20 e 22 graus de máxima e 12 a 14 graus de mínima.

OMIE fixa para 4 de maio um preço médio em Portugal de 67,13 euros por MWh, com mínimo de 0 euros e máximo de 137,76 euros por MWh. (omie.es)

Na semana de 23 a 29 de abril, o consumo elétrico foi de 952 GWh, mais 15,1% face ao período homólogo. A produção renovável foi de 523 GWh, menos 30%.

A REN indica armazenamento hidroelétrico de 2.795 GWh, 86% do máximo, acima do regime médio de 74%, mas abaixo dos 91% de 2025.

O BCE manteve em 30 de abril as três taxas diretoras inalteradas, com depósito em 2,00%, refinanciamento em 2,15% e cedência marginal em 2,40%, assumindo maiores riscos de inflação e de crescimento. (European Central Bank)

Cenário meteorológico

A semana não traz, para já, sinal de stress meteorológico nacional. O IPMA mantinha todos os distritos do continente em verde na manhã de domingo. A leitura de curto prazo aponta para nebulosidade variável, temperaturas primaveris e precipitação sem intensidade suficiente para alterar de forma relevante operação logística, consumo energético ou risco agrícola. (IPMA)

O grau de incerteza é moderado no final da semana, sobretudo pela possibilidade de aguaceiros no litoral norte e em Lisboa no sábado. A validação ECMWF fica limitada pelo acesso público em formato dinâmico, mas a leitura disponível é consistente com ausência de episódio extremo nos primeiros dias da semana.

Tradução económica

Semana sem impacto relevante do clima na economia. As temperaturas moderadas reduzem pressão sobre procura elétrica por climatização, não há aviso de vento com impacto material em transportes, portos ou obras, e a precipitação prevista não muda o quadro hídrico no imediato.

A variável económica sensível é outra: preço da eletricidade e dependência de importação. A semana 17 fechou com saldo importador de 342 GWh e produção renovável 30% abaixo do período homólogo, apesar do armazenamento hídrico continuar confortável. Isso significa que o sistema tem água, mas a combinação efetiva de hídrica, eólica e solar não está a produzir o mesmo alívio de preço que noutras semanas.

Índice ECO Clima Intelligence

Score: 36 em 100, pressão leve.

Componentes, 0 a 10: temperatura 2, precipitação 3, eventos extremos 1, produção renovável 4, procura elétrica 3, preço da eletricidade 6, barragens 1, volatilidade externa 9. Total: 29 pontos. Multiplicador 1,25. Resultado arredondado: 36.

Principais drivers: ausência de avisos meteorológicos no continente, temperaturas moderadas, armazenamento hídrico confortável, mas preço OMIE acima de 67 euros por MWh e elevada volatilidade externa. O clima conta, mas não domina.

Condicionantes da semana

O fator dominante da semana não é meteorológico. A guerra no Médio Oriente e o choque nos combustíveis continuam acima do clima na hierarquia económica. O Brent estava acima de 108 dólares por barril em 1 de maio, segundo dados de mercado, e o gás TTF manteve valores próximos de 46 euros por MWh no início de maio. (Trading Economics)

O BCE reforça esta leitura: manteve juros, mas avisou que os riscos de inflação subiram e os riscos para o crescimento também. Isso deixa empresas com dupla pressão, custos energéticos e menor visibilidade sobre financiamento. (European Central Bank)

Impacto setorial

Transportes : impacto meteorológico reduzido. O risco vem do combustível, não do tempo.

: impacto meteorológico reduzido. O risco vem do combustível, não do tempo. Energia : preço grossista elevado para o arranque da semana e renováveis abaixo do homólogo aumentam pressão sobre consumidores expostos ao mercado. (omie.es)

: preço grossista elevado para o arranque da semana e renováveis abaixo do homólogo aumentam pressão sobre consumidores expostos ao mercado. (omie.es) Água e utilities : barragens confortáveis reduzem risco hídrico imediato. O ponto a vigiar é a descida gradual sazonal, não uma crise de disponibilidade.

: barragens confortáveis reduzem risco hídrico imediato. O ponto a vigiar é a descida gradual sazonal, não uma crise de disponibilidade. Agricultura : temperaturas benignas e ausência de calor extremo favorecem operação no campo. Aguaceiros localizados podem ajudar culturas de primavera, mas sem mudar o quadro de regadio.

: temperaturas benignas e ausência de calor extremo favorecem operação no campo. Aguaceiros localizados podem ajudar culturas de primavera, mas sem mudar o quadro de regadio. Indústria : risco principal está em energia, gás, transporte e financiamento. O clima é residual.

: risco principal está em energia, gás, transporte e financiamento. O clima é residual. Retalho alimentar e consumo : sem choque meteorológico relevante na procura. Preços de energia e combustíveis pesam mais na logística e no poder de compra.

: sem choque meteorológico relevante na procura. Preços de energia e combustíveis pesam mais na logística e no poder de compra. Turismo: semana operacionalmente favorável, sem avisos no continente e com temperaturas moderadas. O vento previsto em Faro no sábado merece vigilância apenas local.

Risco económico

No curto prazo, o risco é uma semana de custos energéticos mais pesados do que o clima sugeriria. No médio prazo, a questão é saber se o choque externo mantém petróleo, gás e eletricidade em patamar que reabra pressão inflacionista. Na Europa, o BCE já sinalizou que a combinação de inflação e crescimento ficou menos confortável. (European Central Bank)

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