Para quem está habituado a dar aulas de economia, não é um exercício estranho colocar uma classificação num determinado item. Foi isso que o ECO pediu a nove economistas uma análise a cinco pontos estruturantes do recentemente apresentado Orçamento do Estado para 2027. O resultado mostra que a proposta que vai ser discutida nas próximas semanas no Parlamento tem uma nota positiva, mas passa à justa, com 52,2 pontos numa escala de 0 a 100.

No exercício foram colocadas perguntas específicas sobre cinco grandes blocos: