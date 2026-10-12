Orçamento do Estado 2027

Economistas aprovam à justa proposta de Orçamento para 2027premium

O ECO pediu a nove economistas uma avaliação de cinco pontos essenciais do Orçamento. De 0 a 100, os economistas aprovam a proposta de orçamento à justa, com uma nota de 52 pontos.

Para quem está habituado a dar aulas de economia, não é um exercício estranho colocar uma classificação num determinado item. Foi isso que o ECO pediu a nove economistas uma análise a cinco pontos estruturantes do recentemente apresentado Orçamento do Estado para 2027. O resultado mostra que a proposta que vai ser discutida nas próximas semanas no Parlamento tem uma nota positiva, mas passa à justa, com 52,2 pontos numa escala de 0 a 100.

No exercício foram colocadas perguntas específicas sobre cinco grandes blocos:

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