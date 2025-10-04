Construtores, notários, promotores e investidores imobiliários aplaudem o plano de responder à crise da habitação, mas dividem-se entre os limites para ter IVA a 6% e mostram-se surpreendidos com IMT.
As empresas de imobiliário e construção elogiam o plano para a habitação apresentado pelo Governo, mas mantêm-se em compasso de espera pelos detalhes
da segunda parte do programa ConstruirPortugal
, porque o sucesso das medidas depende da simplicidade e clareza legislativa. Ou seja, as próximas etapas. Depois dos aplausos a quente, o mercado “reagiu com prudência” e um “sentimento de cautela”. Quem o diz é o presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII), Hugo Santos Ferreira. “ Existe ainda a perceção de que o pacote não responde de forma plena ao que os promotores e investidores consideram essencial
: previsibilidade, simplificação e estabilidade no quadro legislativo e administrativo aplicável à habitação”. Hugo Santos Ferreira diz ao ECO que os
