“Há sempre imensos investimentos na calha, porque Portugal está bastante na moda”. As palavras são de Markus Kemper, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, que prevê um especial interesse germânico na gigafábrica de inteligência artificial (IA) à qual Portugal concorre para instalar em Sines.

Em entrevista ao ECO, o líder da comunidade empresarial luso‑alemã disse que “investimentos como a gigafábrica de IA vão atrair muitos investidores alemães”, porque a Península Ibérica é mais atrativa perante concorrentes…