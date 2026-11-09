Empresas já estão a contratar para ‘Black Friday’ e Natal. Que vagas há e como se preenchem?

A Black Friday e o Natal são períodos que exigem, anualmente, um reforço significativo das equipas, sobretudo nos setores do retalho, do comércio eletrónico, da logística e distribuição. Para gerir este pico de afluência previsível, as empresas estão a antecipar os processo de recrutamento e a diversificar as estratégias para atrair trabalhadores, que acabam por ficar para os tradicionais saldos do mês de janeiro.

A aproximação da época de maior atividade comercial do ano coloca empresas de diferentes setores a competir pelos mesmos candidatos. Entre a necessidade de preencher centenas de vagas num curto espaço de…